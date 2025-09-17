Triệu tập thiếu niên đăng video bốc đầu xe trên mạng xã hội để câu like

Nam sinh ở Lâm Đồng thừa nhận đăng video bốc đầu xe máy để câu like, đã gỡ bỏ và cam kết không tái phạm sau khi công an làm việc.

Ngày 17/9, Công an xã Đạ Huoai 3 cho biết vừa triệu tập C.T.V (17 tuổi, trú thôn 5, xã Đạ Huoai 3) để làm rõ hành vi chia sẻ video có nội dung bị cấm trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình an ninh mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “T.V” đăng tải video 2 thanh niên chạy xe máy một bánh, không đội mũ bảo hiểm. Quá trình xác minh, công an xác định chủ tài khoản là C.T.V.

Hình ảnh hai thanh niên bốc đầu xe máy, không đội mũ bảo hiểm được đăng trên Facebook “T.V”.

Làm việc với cơ quan chức năng, V. thừa nhận bản thân tạo lập và quản lý tài khoản này. Video được đăng tải nhằm mục đích thu hút người xem, tăng lượt tương tác. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, V. đã nhận thức hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của C.T.V vi phạm điểm h, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng. Hồ sơ vụ việc đang được củng cố để xử lý theo quy định.

