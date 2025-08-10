Hà Nội

Xã hội

Xử lý người đăng video sai sự thật “lấy xương người nấu cao”

Công an xã Tân An vừa xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Hải Ninh

Ngày 10/8, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Công an xã Tân An vừa phát hiện tài khoản mạng xã hội “Phạm Bình” có chia sẻ một video được tạo thành từ công nghệ Al có nội dung: “Phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc”… đây là những nội dung, hình ảnh là sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

654.jpg
Công an xã Tân An làm việc với ông P.V.B

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân An đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản chia sẻ là ông P.V.B, (sinh năm 1970, trú xã Tân An, tỉnh Nghệ An) nên đã mời ông P.V.B lên trụ làm việc.

Tại buổi làm việc, ông P.V.B đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết vì thiếu hiểu biết nên không biết video đó được tạo thành bằng công nghệ Al và chứa nội dung sai sự thật.

Sau khi được Công an xã Tân An giải thích, ông P.V.B đã gỡ bỏ nội dung vi phạm, viết cam kết không tái phạm, đồng thời đăng thông tin đính chính trên mạng xã hội.

Công an xã Tân An đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Công an xã Tân An khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi tiếp cận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tuyệt đối không lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống, tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, an toàn.

#video sai sự thật #xương người nấu cao #công an xã Tân An #chia sẻ mạng xã hội #tin giả #xử lý vi phạm

Bài liên quan

Sốt mạng

Tin giả, sai sự thật trên không gian mạng tác động xấu đến xã hội

Theo Cục trưởng Cục A05, các hoạt động tán phát tin giả, tin sai sự thật, truyền bá văn hóa không lành mạnh trên không gian mạng đã tác động xấu đến xã hội.

Theo Báo Công Thương, tại Lễ Kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), đã đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về tình hình an ninh mạng tại Việt Nam. Ông nhận định, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới, hiện đại. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức lớn trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

le-xuan-minh.jpg
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Ảnh Minh Sơn
Xem chi tiết

Xã hội

Triệu tập thêm nhiều cá nhân đăng tin sai sự thật "vỡ đập thủy điện"

Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật “vỡ đập thủy điện Bản Vẽ” để làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 28/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệu tập thêm nhiều đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật vỡ đập thủy điện để làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

thuy-dien-ban-ve-xa-lu.jpg
"Thủy điện Bản Vẽ đang vận hành an toàn, không có chuyện vỡ đập như thông tin lan truyền trên mạng xã hội", Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết.
Xem chi tiết

Xã hội

"Vỡ đập thủy điện lớn nhất Nghệ An" là thông tin sai sự thật

"Thủy điện Bản Vẽ đang vận hành an toàn, không có chuyện vỡ đập như thông tin lan truyền trên mạng xã hội". Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết.

Chiều 27/7, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng thủy điện Bản Vẽ, xã Tương Dương (Nghệ An) bị vỡ đập, khiến người dân hoang mang, nhất là trong bối cảnh địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 3 Wipha.

thuy-dien-ban-ve-xa-lu.jpg
Thủy điện Bản Vẽ đang vận hành an toàn.
Xem chi tiết

