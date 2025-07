Nhóm thanh niên "bốc đầu" xe máy quay video đăng lên mạng ở Tuyên Quang

Ngày 24/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an phường Hà Giang 2 vừa xác minh. làm rõ nhóm thanh niên "bốc đầu" xe máy quay video đăng lên mạng xã hội.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 1 video clip ghi lại hình ảnh 2 thanh niên đi xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe tại khu vực phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Hà Giang 2 đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng tiến hành điều tra, khẩn trương xác minh làm rõ:

Khoảng 17h ngày 13/7, nhóm 5 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16-18 tuổi, trú tại phường Hà Giang 1 và các xã Yên Cường, Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang điều khiển 3 xe mô tô đi xe không biển số tại khu vực cổng chào phường Hà Giang 1. Tại đây, một thanh niên thực hiện hành vi bốc đầu xe, một thanh niên khác ghi lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu view, câu like.

Công an phường Hà Giang 2 đã tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an phường Hà Giang 1 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là hành vi vi phạm rất nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông, đáng lên án và bị xử lý nghiêm. Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường việc quản lý giáo dục con em mình khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện