Triệu tập thanh niên đăng video có nội dung bạo lực để câu like

Đăng video có nội dung bạo lực và sai sự thật trên mạng xã hội nhằm tăng lượt tương tác, một thanh niên ở Nghệ An bị cơ quan Công an triệu tập lên làm việc.

Ngày 29/7, thông tin từ Công an phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã triệu tập anh H.Đ.Q. (24 tuổi, trú tại xã Kim Liên, Nghệ An) để làm rõ hành vi đăng video có nội dung bạo lực và sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, đêm 23/7, Công an phường Cửa Lò phát hiện tài khoản Facebook H.Q. đăng tải một video có nội dung xô xát, bạo lực với thời lượng 1 phút 21 giây kèm với nội dung “Biến căng tại Cửa lò. Xuống tay không thương tiếc... gớm thật”. Tài khoản này đăng lên lên trang cá nhân và nhóm cộng đồng Facebook TP Vinh.

H.Đ.Q tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã rà soát trên địa bàn phường Cửa Lò, không có vụ việc nào như video đăng tải, đồng thời xác định chủ tài khoản Facebook là H.Đ.Q.

Tại cơ quan Công an, anh Q. đã thừa nhận việc sử dụng trang Facebook cá nhân để đăng tải video kèm nội dung nói trên khi chưa được kiểm chứng nhằm tăng lượt tương tác trên mạng xã hội. Qua đây, Q. cũng đã nhận thức rõ hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm, gỡ bỏ toàn bộ bài đăng có liên quan.

Hiện, Công an phường Cửa Lò đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

