Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy cơ sở sửa xe máy trong đêm mùng 2 Tết ở Hà Nội

Đêm mùng 2 Tết, một cơ sở sửa chữa xe máy trên đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Định Công, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Theo Đình Hiếu/Báo VietNamNet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h13 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), tại một cơ sở sửa chữa xe máy trên đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Định Công) xảy ra cháy lớn.

Tại hiện trường, cửa cơ sở bị khóa trái, không có người bên trong. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen dày đặc. Nhiều người hoảng hốt hô hoán nhau tìm cách chữa cháy nhưng bất thành.

4.png
Lửa cháy đỏ rực bên trong cơ sở sửa chữa xe máy. Ảnh: M.M.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động ít nhất 5 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp dập lửa.

Sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/chay-co-so-sua-xe-may-trong-dem-mung-2-tet-o-ha-noi-khoi-den-cuon-cuon-boc-cao-2491460.html
#Hà Nội #cháy cơ sở sửa xe #mùng 2 Tết

Bài liên quan

Xã hội

Đốt pháo hoa lạ đêm Giao thừa, người đàn ông bị xử lý

Người đàn ông đốt loại pháo hoa không phải do nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất nên bị lập biên bản, xử lý.

Người đàn ông đốt loại pháo hoa không phải do nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất nên bị lập biên bản, xử lý.

Chiều 18/2, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Yên Nghĩa (TP Hà Nội) đã phát hiện, lập xử lý một người dân có hành vi đốt pháo hoa không đúng quy định ngay trong thời điểm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Xem chi tiết

Xã hội

Người dân Thủ đô háo hức du xuân ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội thức dậy trong không khí thanh bình. Không còn tiếng còi xe dồn dập, phố phường khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, trong trẻo.

kto-tl_c1.jpg
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội thức dậy trong không khí thanh bình hiếm thấy. Không còn tiếng còi xe dồn dập, phố phường khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, trong trẻo của ngày đầu năm. Người dân Thủ đô chọn cho mình những hoạt động nhẹ nhàng như chạy bộ, du xuân, chụp ảnh lưu niệm hay đi lễ chùa, mở ra một khởi đầu an yên cho năm mới.
kto-tl_c2.jpg
Ngay từ khi trời còn bảng lảng sương sớm, nhiều tuyến phố trung tâm đã rộn ràng bước chân người chạy bộ. Tại khu vực quanh Hồ Gươm, hình ảnh các nhóm bạn trẻ, gia đình hay người cao tuổi thong thả chạy bộ, đi bộ thể dục tạo nên bức tranh sinh động nhưng rất đỗi trật tự.
Xem chi tiết

Xã hội

Phố phường Hà Nội vắng lặng, bình yên trong sáng mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội khoác lên mình dáng vẻ lạ lẫm, đường phố thưa thớt người xe, không gian tĩnh lặng hiếm thấy của đô thị hơn chục triệu dân.

kto-tl_a1.jpg
Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, Hà Nội khoác lên mình dáng vẻ khác lạ: đường phố thưa thớt người xe, không gian tĩnh lặng hiếm thấy giữa lòng đô thị hơn chục triệu dân. Sau thời khắc giao thừa rộn ràng, Thủ đô như chậm lại, lắng đọng trong nhịp điệu thanh bình của ngày đầu năm mới.
kto-tl_a2.jpg
Ngay từ sáng sớm, nhiều tuyến phố trung tâm vốn đông đúc như Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ… trở nên thoáng đãng. Không còn cảnh dòng xe nối dài hay tiếng còi xe dồn dập, thay vào đó là những con đường rộng mở, sạch sẽ, ánh nắng đầu xuân trải dài trên mặt phố.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới