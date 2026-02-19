Cháy cơ sở sửa xe máy trong đêm mùng 2 Tết ở Hà Nội

Đêm mùng 2 Tết, một cơ sở sửa chữa xe máy trên đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Định Công, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h13 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), tại một cơ sở sửa chữa xe máy trên đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Định Công) xảy ra cháy lớn.

Tại hiện trường, cửa cơ sở bị khóa trái, không có người bên trong. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen dày đặc. Nhiều người hoảng hốt hô hoán nhau tìm cách chữa cháy nhưng bất thành.

Lửa cháy đỏ rực bên trong cơ sở sửa chữa xe máy. Ảnh: M.M.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều động ít nhất 5 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp dập lửa.

Sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.