Nữ TikToker sinh năm Ngọ nổi tiếng nhờ "ăn thùng uống vại" giờ ra sao?

Cộng đồng trẻ

Nữ TikToker sinh năm Ngọ nổi tiếng nhờ "ăn thùng uống vại" giờ ra sao?

Sau giai đoạn nổi tiếng nhanh chóng, cuộc sống và hướng đi của nữ TikToker Quỳnh Trương hiện nay vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Thiên Anh
Khoảng vài năm trước, Quỳnh Trương bất ngờ trở thành hiện tượng trên TikTok nhờ loạt video mukbang với khẩu phần “khủng”. Hình ảnh một cô gái trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có thể ăn lượng thức ăn lớn trong thời gian ngắn nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem mỗi clip. Không ít người tò mò, thích thú, trong khi cũng có ý kiến hoài nghi về tính chân thực và ảnh hưởng của trào lưu này.
Danh xưng “ăn thùng uống vại” gắn liền với Quỳnh Trương từ đó. Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản TikTok của cô tăng trưởng mạnh, lượng người theo dõi lên đến con số ấn tượng.
Sự nổi tiếng nhanh chóng giúp Quỳnh Trương bước vào nhóm những TikToker được nhắc tên nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng yêu thích nội dung ẩm thực.
Tuy nhiên, đi kèm với lượt xem và sự chú ý là không ít áp lực. Mukbang vốn là thể loại gây tranh cãi, liên quan trực tiếp đến vấn đề sức khỏe và thói quen ăn uống.
Trước những ý kiến trái chiều, Quỳnh Trương dần thay đổi cách xây dựng nội dung. Cô tiết chế hơn về số lượng đồ ăn, tập trung vào trải nghiệm ẩm thực, giới thiệu món đặc sản địa phương thay vì chạy theo yếu tố “sốc”.
Thời gian gần đây, Quỳnh Trương không còn xuất hiện dày đặc với các clip ăn uống như trước. Trên trang cá nhân, nữ TikToker sinh năm Ngọ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống đời thường, công việc, cũng như những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Nội dung vì thế cũng đa dạng hơn, từ vlog sinh hoạt, làm đẹp đến những câu chuyện gần gũi của một người trẻ xa quê lập nghiệp.
Ngoại hình của Quỳnh Trương cũng có sự thay đổi rõ rệt. Cô nàng chăm chút hình ảnh cá nhân hơn, phong cách ăn mặc nữ tính, trưởng thành thay cho vẻ mộc mạc ban đầu.
Sự thay đổi này được xem là dấu hiệu cho thấy Quỳnh Trương đang nỗ lực thoát khỏi hình ảnh “hiện tượng mukbang”, hướng tới việc xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững hơn trên mạng xã hội.
Từ một TikToker nổi tiếng nhờ “ăn thùng uống vại”, Quỳnh Trương của hiện tại chọn cách đi chậm lại, cân bằng giữa cuộc sống và công việc sáng tạo nội dung.
Dù không còn tạo ra những clip gây sốc như trước, nhưng hành trình trưởng thành sau ánh hào quang mạng xã hội của nữ TikToker Nghệ An vẫn là câu chuyện được nhiều người theo dõi, đặc biệt với giới trẻ từng một thời xem cô như biểu tượng của trào lưu mukbang trên TikTok.
#Nữ TikToker sinh năm Ngọ #Hành trình nổi tiếng của Quỳnh Trương #Cuộc sống sau thời kỳ nổi tiếng #Ảnh hưởng mạng xã hội #Xu hướng nội dung TikTok #TikToker

