Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những lễ hội truyền thống sôi động nhất đầu xuân Bính Ngọ 2026

Xã hội

Những lễ hội truyền thống sôi động nhất đầu xuân Bính Ngọ 2026

Dưới đây là những lễ hội nổi tiếng nhất của Việt Nam dịp Tết đến xuân về, luôn thu hút đông đảo du khách thập phương tham dự.

Gia Đạt
Lễ hội gò Đống Đa hay còn gọi là "Lễ hội chiến thắng" được tổ chức để tưởng nhớ chiến công chống giặc ngoại xâm của vua Quang Trung. Lễ hội gò Đống Đa thường diễn vào mùng 5 Tết Âm lịch hàng năm, tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội và luôn thu hút được đông đảo du khách gần xa về tham gia, theo dõi phần lễ và phần hội sôi động. (Ảnh: Internet)
Lễ hội gò Đống Đa hay còn gọi là "Lễ hội chiến thắng" được tổ chức để tưởng nhớ chiến công chống giặc ngoại xâm của vua Quang Trung. Lễ hội gò Đống Đa thường diễn vào mùng 5 Tết Âm lịch hàng năm, tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội và luôn thu hút được đông đảo du khách gần xa về tham gia, theo dõi phần lễ và phần hội sôi động. (Ảnh: Internet)
Hội gò Đống Đa diễn ra với nhiều nghi thức, lễ thức: Rước rồng lửa, tái hiện cuộc chiến đấu oanh liệt của quân Tây Sơn, đánh bại giặc Thanh. Sau đám rước rồng lửa là lễ dâng hương, lễ đọc văn và lễ cầu siêu. Phần hội sẽ diễn ra với các hoạt động tham quan di tích, dâng hương, chương trình nghệ thuật của Nhà hát Cải lương Việt Nam và Nhà hát Tuồng Việt Nam; thi đấu cờ người, cờ tướng, trò chơi dân gian, múa rối nước, hát Quan họ, Chầu văn... (Ảnh: Internet)
Hội gò Đống Đa diễn ra với nhiều nghi thức, lễ thức: Rước rồng lửa, tái hiện cuộc chiến đấu oanh liệt của quân Tây Sơn, đánh bại giặc Thanh. Sau đám rước rồng lửa là lễ dâng hương, lễ đọc văn và lễ cầu siêu. Phần hội sẽ diễn ra với các hoạt động tham quan di tích, dâng hương, chương trình nghệ thuật của Nhà hát Cải lương Việt Nam và Nhà hát Tuồng Việt Nam; thi đấu cờ người, cờ tướng, trò chơi dân gian, múa rối nước, hát Quan họ, Chầu văn... (Ảnh: Internet)
Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội đặc sắc và nổi tiếng nhất tại khu vực miền Bắc, được ví như “hành trình về đất Phật”. Lễ hội được tổ chức tại Chùa Hương hay Hương Sơn (TP Hà Nội), đây là quần thể văn hóa - tôn giáo lớn ở Việt Nam với hệ thống các chùa thờ Phật, đền thờ thần và đình thờ theo tín ngưỡng nông nghiệp, kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 Âm lịch, thường đông vui nhất từ rằm tháng Giêng đến ngày 18 tháng 2 Âm lịch. (Ảnh: Internet)
Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội đặc sắc và nổi tiếng nhất tại khu vực miền Bắc, được ví như “hành trình về đất Phật”. Lễ hội được tổ chức tại Chùa Hương hay Hương Sơn (TP Hà Nội), đây là quần thể văn hóa - tôn giáo lớn ở Việt Nam với hệ thống các chùa thờ Phật, đền thờ thần và đình thờ theo tín ngưỡng nông nghiệp, kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 Âm lịch, thường đông vui nhất từ rằm tháng Giêng đến ngày 18 tháng 2 Âm lịch. (Ảnh: Internet)
Lễ hội chùa Hương khai lễ hàng năm bằng nghi lễ khai sơn tạ ơn các vị thần núi, cảm tạ chúa sơn lâm và mong ước một năm mưa thuận gió hòa, may mắn, mùa màng bội thu. Chùa Hương còn có một quần thể các điểm tham quan nổi tiếng như bến Đục, suối Yến, đền Trình, núi Ngũ Nhạc, chùa Thiên Trù, động Hương tích, suối Giải Oan, đền Cửa Vòng, chùa Cả… với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí như chèo thuyền, leo núi, hát chầu văn, những làn điệu dân ca hát chèo, hát xẩm... (Ảnh: Internet)
Lễ hội chùa Hương khai lễ hàng năm bằng nghi lễ khai sơn tạ ơn các vị thần núi, cảm tạ chúa sơn lâm và mong ước một năm mưa thuận gió hòa, may mắn, mùa màng bội thu. Chùa Hương còn có một quần thể các điểm tham quan nổi tiếng như bến Đục, suối Yến, đền Trình, núi Ngũ Nhạc, chùa Thiên Trù, động Hương tích, suối Giải Oan, đền Cửa Vòng, chùa Cả… với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí như chèo thuyền, leo núi, hát chầu văn, những làn điệu dân ca hát chèo, hát xẩm... (Ảnh: Internet)
Hội Lim là lễ hội lớn nhất ở Bắc Ninh thu hút du khách tham quan và trẩy hội dịp đầu xuân với những chương trình đặc sắc, lắng nghe những làn điệu quan họ và nhiều trò chơi dân gian. Hội Lim thường kéo dài trong khoảng từ 3 - 4 ngày (từ 12 - 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm). Ngày 13 là chính hội với nhiều hoạt động gồm cả phần lễ và phần hội. (Ảnh: Internet)
Hội Lim là lễ hội lớn nhất ở Bắc Ninh thu hút du khách tham quan và trẩy hội dịp đầu xuân với những chương trình đặc sắc, lắng nghe những làn điệu quan họ và nhiều trò chơi dân gian. Hội Lim thường kéo dài trong khoảng từ 3 - 4 ngày (từ 12 - 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm). Ngày 13 là chính hội với nhiều hoạt động gồm cả phần lễ và phần hội. (Ảnh: Internet)
Vào ngày lễ chính (ngày 13 tháng Giêng) với các nghi thức rước, tế lễ các thành hoàng các làng, lăng quận công Đỗ Nguyên Thụy, các danh thần liệt nữ của quê hương tại đền Cổ Lũng, lăng Hồng Vân, dâng hương cúng Phật, cúng bà mụ Ả ở chùa Hồng Ân. Trong lễ tế có nghi thức hát quan họ thờ thần. Ngoài phần lễ, hội còn có nhiều trò chơi dân gian như đấu vật, đấu võ, đấu cờ, thi dệt cửi, nấu cơm, đu tiên,… và đặc sắc nhất là phần hát hội thu hút đông đảo du khách. (Ảnh: Internet)
Vào ngày lễ chính (ngày 13 tháng Giêng) với các nghi thức rước, tế lễ các thành hoàng các làng, lăng quận công Đỗ Nguyên Thụy, các danh thần liệt nữ của quê hương tại đền Cổ Lũng, lăng Hồng Vân, dâng hương cúng Phật, cúng bà mụ Ả ở chùa Hồng Ân. Trong lễ tế có nghi thức hát quan họ thờ thần. Ngoài phần lễ, hội còn có nhiều trò chơi dân gian như đấu vật, đấu võ, đấu cờ, thi dệt cửi, nấu cơm, đu tiên,… và đặc sắc nhất là phần hát hội thu hút đông đảo du khách. (Ảnh: Internet)
Lễ hội Yên Tử là một lễ hội độc đáo mang đậm nét văn hoa Việt được tổ chức tại núi Yên Tử, ngọn núi thiêng liêng của vùng đất mỏ Quảng Ninh. Lễ hội diễn ra trong suốt 3 tháng mùa Xuân, từ ngày 10 tháng Giêng âm lịch cho đến hết tháng Ba. Đây là thời điểm nhiều du khách và Phật tử về dâng hương để cầu mong một năm mới an lành, suôn sẻ. Những nghi lễ thể hiện sự tôn nghiêm cũng như lòng biết ơn tới Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người đã sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm. (Ảnh: Internet)
Lễ hội Yên Tử là một lễ hội độc đáo mang đậm nét văn hoa Việt được tổ chức tại núi Yên Tử, ngọn núi thiêng liêng của vùng đất mỏ Quảng Ninh. Lễ hội diễn ra trong suốt 3 tháng mùa Xuân, từ ngày 10 tháng Giêng âm lịch cho đến hết tháng Ba. Đây là thời điểm nhiều du khách và Phật tử về dâng hương để cầu mong một năm mới an lành, suôn sẻ. Những nghi lễ thể hiện sự tôn nghiêm cũng như lòng biết ơn tới Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người đã sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm. (Ảnh: Internet)
Ngoài việc được tham gia phần nghi lễ long trọng của lễ hội, du khách sẽ được tham gia cuộc hành hương của hàng vạn người đến với chùa Đồng ở trên đỉnh núi. Du khách còn được tham quan khu Trung tâm lễ hội Yên Tử, thượng sơn lễ Phật, làng hành hương hoặc tham gia các trò chơi dân gian vô cùng ấn tượng như: ném còn, kéo co, chọi gà, giải cờ tướng kỳ vương Yên Tử... (Ảnh: Internet)
Ngoài việc được tham gia phần nghi lễ long trọng của lễ hội, du khách sẽ được tham gia cuộc hành hương của hàng vạn người đến với chùa Đồng ở trên đỉnh núi. Du khách còn được tham quan khu Trung tâm lễ hội Yên Tử, thượng sơn lễ Phật, làng hành hương hoặc tham gia các trò chơi dân gian vô cùng ấn tượng như: ném còn, kéo co, chọi gà, giải cờ tướng kỳ vương Yên Tử... (Ảnh: Internet)
Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất miền Bắc Việt Nam. Lễ hội Khai ấn thường được tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng tại Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) là tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa). Nghi lễ khai ấn đền Trần được tổ chức với ý nghĩa nhân văn cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người chung hưởng lộc ấn, tích phúc vô cương. (Ảnh: Internet)
Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất miền Bắc Việt Nam. Lễ hội Khai ấn thường được tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng tại Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) là tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa). Nghi lễ khai ấn đền Trần được tổ chức với ý nghĩa nhân văn cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người chung hưởng lộc ấn, tích phúc vô cương. (Ảnh: Internet)
Trong suốt cả Lễ hội Khai ấn Đền Trần, nghi lễ khai ấn (đêm ngày 14 tháng Giêng) là nghi lễ truyền thống quan trọng gồm các hoạt động: Lễ dâng hương (từ 22h15 đến 22h40); lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường (từ 22h40 đến 23h10); nghi lễ khai ấn, dâng chúc văn (23h15 - giờ Tý). Sau đó, từ 5h tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách tại 3 địa điểm: nhà Giải vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Ngày 16 tháng Giêng, sẽ tổ chức tế lễ tiết Thượng nguyên, tế tiên tổ Vương triều Trần và thực hiện lễ dâng chúc văn hoàn cung. (Ảnh: Internet)
Trong suốt cả Lễ hội Khai ấn Đền Trần, nghi lễ khai ấn (đêm ngày 14 tháng Giêng) là nghi lễ truyền thống quan trọng gồm các hoạt động: Lễ dâng hương (từ 22h15 đến 22h40); lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường (từ 22h40 đến 23h10); nghi lễ khai ấn, dâng chúc văn (23h15 - giờ Tý). Sau đó, từ 5h tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách tại 3 địa điểm: nhà Giải vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Ngày 16 tháng Giêng, sẽ tổ chức tế lễ tiết Thượng nguyên, tế tiên tổ Vương triều Trần và thực hiện lễ dâng chúc văn hoàn cung. (Ảnh: Internet)
Lễ hội đền Hùng hay ngày Giỗ tổ Hùng Vương là nghi lễ truyền thống diễn ra từ ngày 1 - 10.3 Âm lịch hàng năm tại Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Internet)
Lễ hội đền Hùng hay ngày Giỗ tổ Hùng Vương là nghi lễ truyền thống diễn ra từ ngày 1 - 10.3 Âm lịch hàng năm tại Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Ảnh: Internet)
Phần lễ của lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Mở đầu phần lễ, chủ tế đọc lời cầu nguyện trước ngai thờ của vua Hùng. Kết thúc mỗi lần đọc sẽ kèm theo một hồi trống và chiêng hiệu. Khi tham gia phần lễ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh rực rỡ của những đoạn kiệu sơn son thiếp vàng, cờ hoa, ô lọng được rước bởi những nam thanh nữ tú trong làng. Phần hội trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được gắn kết chặt chẽ với du lịch, tạo thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ ...(Ảnh: Internet)
Phần lễ của lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Mở đầu phần lễ, chủ tế đọc lời cầu nguyện trước ngai thờ của vua Hùng. Kết thúc mỗi lần đọc sẽ kèm theo một hồi trống và chiêng hiệu. Khi tham gia phần lễ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh rực rỡ của những đoạn kiệu sơn son thiếp vàng, cờ hoa, ô lọng được rước bởi những nam thanh nữ tú trong làng. Phần hội trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được gắn kết chặt chẽ với du lịch, tạo thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ ...(Ảnh: Internet)
Gia Đạt
#Lễ hội truyền thống Việt Nam #Bài Tết và lễ hội đầu xuân #Lễ hội mùa xuân 2026 #Du lịch lễ hội Tết #Nghi lễ và phong tục dịp Tết

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT