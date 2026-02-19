Hà Nội

Xã hội

Đã bắt được tên cướp khiến 1 phụ nữ tử vong vào mùng 2 Tết

Đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản tại TP Cần Thơ khiến 2 người phụ nữ ngã ra đường, trong đó 1 người tử vong tại chỗ.

Tuệ Minh

Ngày 19/2, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an phường Vị Thanh vừa bắt giữ đối tượng trong vụ cướp giật tài sản gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm một nạn nhân tử vong.

Đối tượng trùm áo khoác màu đen đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Ảnh chụp từ camera an ninh
Đối tượng trùm áo khoác màu đen đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Ảnh chụp từ camera an ninh

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), bà N.T.H. (SN 1976) điều khiển xe tay ga chở bà L.T.H.M. (SN 1991) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp về hướng Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang (thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh) thì bất ngờ bị một đối tượng áp sát, giật tài sản.

Cú giật mạnh khiến 2 nạn nhân đi xe tay ga ngã sang phần đường chiều ngược lại. Cùng lúc, chiếc xe tải do ông N.V. L. đang lưu thông đã va chạm với 2 nạn nhân. Hậu quả, bà H. tử vong tại chỗ, còn bà M. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Đối tượng cướp giật ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Vị Thanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ để phối hợp chặt chẽ, truy vết nóng nhằm bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Bùi Vĩnh An
Đối tượng Bùi Vĩnh An
Tài sản của nạn nhân tại hiện trường
Tài sản của nạn nhân tại hiện trường

Chỉ sau vài giờ, các tổ nghiệp vụ của công an phường cùng lực lượng trinh sát đã khống chế và bắt giữ đối tượng cùng phương tiện.

Bước đầu xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật là Bùi Vĩnh An (SN 1997, ngụ An Giang). Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ.

