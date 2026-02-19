Đổi vị ngày Tết với những món gà thơm ngon dễ làm

Hà Nội

Đời sống

Gà luộc truyền thống ăn nhiều dễ gây ngán. Đổi cách chế biến bạn sẽ có ngay loạt món gà thơm ngon, đậm vị, giúp bữa ăn ngày xuân thêm phong phú và hấp dẫn.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Gà nướng muối ớt: Gà được ướp muối ớt, tỏi, sả và chút mật ong cho dậy mùi. Sau đó nướng than hoặc nồi chiên không dầu đến khi da vàng giòn, thịt mềm ngọt.
Gà hấp nước mắm: Gà ướp nước mắm ngon, hành, gừng và đường. Hấp cách thủy để giữ trọn độ ngọt tự nhiên của thịt.
Gà luộc nước dừa: Thay vì luộc nước thường, dùng nước dừa tươi thêm ít muối. Gà chín có mùi thơm dịu, thịt mềm và ngọt nhẹ.
Lẩu gà thuốc bắc: Gà chặt miếng hầm cùng táo tàu, kỷ tử, nhân sâm và thảo dược. Nước dùng thanh, bổ dưỡng, rất hợp khi sum họp gia đình.
Gà kho nghệ: Gà ướp nghệ tươi, nước mắm, tiêu rồi kho lửa nhỏ. Thịt thấm vị, màu vàng đẹp mắt, thơm nức gian bếp.
Cà ri gà: Xào gà với bột cà ri, sả và nước cốt dừa. Nấu đến khi nước sánh, ăn kèm bánh mì hoặc bún đều ngon.
Canh gà hạt sen: Gà hầm với hạt sen và nấm. Nước canh trong, ngọt dịu, giúp cân bằng sau những bữa ăn nhiều đạm.
Gỏi gà bắp cải: Gà luộc xé sợi trộn cùng bắp cải, rau răm, hành phi và nước mắm chua ngọt. Giòn, thơm và cực kỳ bắt vị.
Súp gà nấm rơm: Nấu nước dùng gà, cho nấm rơm, bắp non và trứng đánh tan, thêm gà xé sợi. Súp sánh mịn, dễ ăn cho mọi lứa tuổi.
Gà xào sả ớt: Gà ướp sả băm, ớt, nước mắm rồi xào lửa lớn. Mùi thơm lan tỏa, thịt săn chắc, đậm đà.
