Xã hội

Người đàn ông chắn xe ngang đường còn khoe có nhiều bạn Công an

Nam tài xế đỗ xe giữa ngõ nhỏ, khi được đề nghị đỗ xe gọn lại, người này không thực hiện mà còn điều thêm một ô tô khác đến khóa đuôi, gây bức xúc dư luận.

Hạo Nhiên

Trước đó, vào lúc 10h20 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), anh P.A.T. (SN 1997, quê Hà Tĩnh) điều khiển ô tô chở bố mẹ đến nhà ông bà ngoại ở đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (Hà Tĩnh) để chúc Tết.

Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh A.T. phát hiện một ô tô màu trắng BKS 38A-612.XX đỗ chiếm quá nửa mặt đường, khiến anh không thể tiếp tục di chuyển.

Ngay sau đó, anh T. đã xuống xe, tìm thông tin liên hệ chủ phương tiện nhưng không thấy nên bấm còi để báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện và nhận là chủ xe.

Theo phản ánh của anh T., khi được đề nghị di chuyển xe gọn vào lề để các phương tiện khác đi qua do ngõ nhỏ, người đàn ông này cho rằng khu vực trên được phép đỗ xe. Người này buông lời lẽ thách thức, nói rằng "ai cẩu được cứ cẩu", đồng thời khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

a-cong-an-319-439.jpg
Hiện trường vụ việc.

Chưa dừng lại, ít phút sau, người đàn ông trên còn điều khiển thêm một xe khác đỗ phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T. bị kẹp hai đầu, không thể tiến hoặc lùi. Người này sau đó khóa cửa và rời đi. Trước tình huống này, anh T. buộc phải liên hệ cơ quan chức năng để trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú có mặt tại hiện trường để ghi nhận và xử lý vụ việc. Theo nội dung video được chia sẻ, dù lực lượng chức năng tuyên truyền và đề nghị di chuyển xe, người đàn ông trên vẫn không hợp tác, cho rằng "phạt 100 triệu đồng cũng không sao".

“Anh đỗ đến mai cũng được, công an hầu như là bạn anh… Một xe trước, một xe sau, anh đỗ mãi. Xe anh nhiều mà, 5-6 con”, người này nói trong video.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Trần Phú yêu cầu di dời chiếc xe trắng đang chặn đầu để anh T. có thể rời khỏi khu vực.

“Xe tôi bị chặn hơn 3 tiếng. Sau khi điều khiển thêm xe khác đến chặn xe tôi, anh này nói rằng xe bị hư, rồi bảo mất chìa khóa nên đỗ xe ở đó. Rất may có lãnh đạo Công an phường Trần Phú xuống xử lý thì tôi mới ra khỏi được khu vực trên", anh T. cho hay.

Hiện, vụ việc đang được Công an Phường Trần Phú xác minh, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông đỗ xe chắn ngang đường.

(Nguồn: MXH)
#Công an #Phường Trần Phú #Hà Tĩnh #chặn xe #ngang đường

