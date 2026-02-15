Nhiều địa phương xảy ra ngộ độc Botulinum, Bộ Y tế vào cuộc

Ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện vì nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm do Clostridium Botulinum tại Nghệ An, Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Cục đã nhận được thông tin một số người nghi do ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An sau khi ăn bánh mì mua tại điểm bán bánh mì trên địa bàn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương triển khai chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Trong trường hợp cần thiết cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cũng nhận được thông tin có bệnh nhân phải nhập viện vì nghi ngờ bị ngộ độc Clostridium Botulinum sau khi ăn bữa ăn có món cá ủ chua tại thôn 3, xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng với các triệu chứng nặng như mắt nhìn mờ, đồng tử 2 bên giãn không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến tính mạng. Trong trường hợp cần thiết cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đặc biệt, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Clostridium Botulinum cho cộng đồng; đặc biệt chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến, bảo quản đảm bảo an toàn đối với các thực phẩm truyền thống hoặc theo tập quán của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm. Người dân cần thực hiện ăn chín, uống chín; ưu tiên ăn các thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín; không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống (như dưa muối, măng, cà muối...) cần đảm bảo phải chua, mặn… Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đảm bảo an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường; thực hiện nghiêm các văn bản quy định về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết và lễ hội xuân 2026.