Thêm một xe khách đường dài bị phạt hơn 200 triệu vì 'nhồi nhét' khách

Xe ô tô khách mang biển số 29F012.xx chạy tuyến cố định cự ly lớn hơn 300km thực hiện hành vi "nhồi nhét" khách đã bị xử lý.

Ngày 18/2, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông giao Phòng CSGT CAT Bắc Ninh xác minh, xử lý vụ việc công dân phản ánh qua Zalo về việc xe ô tô khách 29F-012.xx chở quá số người quy định, vào 11h45' ngày 18/2, PC08 Công an tỉnh Bắc Ninh đã dừng và kiểm tra phương tiện trên.

Theo kết quả ban đầu, lái xe Nguyễn Mạnh H (sinh năm 1982; trú tại Yên Bái, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe ô tô khách mang biển số 29F012.xx chạy tuyến cố định cự ly lớn hơn 300km thực hiện hành vi vi phạm "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (50 người/21 chỗ)" quy định tại khoản 4 điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, Phạt lái xe 43.500.000 đồng.

Đồng thời PC08 Bắc Ninh đã lập biên bản đối với chủ phương tiện xe khách 29F012.xx, theo quy định tại Khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt chủ xe 174.000.000 đồng; Tổng số tiền phạt: 217.500.000 đồng. Hình thức xử phạt bổ sung: Trừ 10 điểm GPLX của người lái xe và tước quyền sử dụng phù hiệu từ 01 đến 03 tháng đối với chủ sở hữu phương tiện.

Dịp Tết, xe khách hoạt động hết công suất, xuất hiện một số chủ xe, lái xe chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp sự an toàn của hành khách, có các vi phạm: nhồi nhét khách; chở hàng hoá trong khoang khách, trên nóc xe; chiều lên thành phố, đô thị (xe trống) chạy ẩu, vi phạm tốc độ…

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này và rất mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách cho lực lượng CSGT.