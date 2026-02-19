Hà Nội

Xã hội

Lật thuyền trên sông Gianh ở Quảng Trị, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Khoảng 11h30 ngày 19/2, trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình (Quảng Trị) xảy ra vụ lật thuyền làm 2 người tử vong, 2 người mất tích.

Theo Minh Tú/ QĐND

Vào khoảng 11h30 phút ngày 19/2 (ngày mồng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ lật thuyền đặc biệt thương tâm làm 2 người tử vong, 2 người mất tích.

Theo thông tin từ UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, thời điểm gặp nạn, chiếc thuyền chở 7 người trong một gia đình ở thôn Tân Hóa, trong đó có 3 người lớn và 4 trẻ nhỏ. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng tổ chức ứng cứu và đưa được 5 người lên bờ (trong đó có 2 người tử vong); hiện còn 2 người mất tích.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích. Ảnh Công an xã Tuyên Bình cung cấp

Hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn.

Nguyên nhân vụ lật thuyền đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

qdnd.vn
#Quảng Trị #lật thuyền #Tai nạn #Mùng 3 Tết

