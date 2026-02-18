Hà Nội

Xã hội

Cảnh sát giao thông tập trung xử lý vi phạm cuối kỳ nghỉ Tết

Trong các ngày từ 20 - 22/2, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ô tô vận tải hành khách.

Thiên Tuấn

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết (từ mùng 4 đến mùng 6), lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ô tô vận tải hành khách, gồm: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trong khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm tốc độ.

636987305-935440205485965-4873082763093502170-n.jpg

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời mong người dân cung cấp thông tin về xe khách vi phạm cho Cục CSGT qua Fanpage Facebook, ứng dụng VNeTraffic hoặc số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT để xác minh, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn đi lại sau Tết.

Trước đó, trong những ngày đầu kỳ nghỉ Tết, lực lượng CSGT liên tiếp xử lý các xe khách có hành vi “nhồi nhét” hoặc chở hàng hóa trong khoang hành khách.

