Giữ vững an ninh biên giới để người dân yên tâm đón xuân

Đồn Biên phòng Quảng Đức (thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh) được giao quản lý 17,22km đường biên giới trên đất liền và hơn 70km bờ biển, trải rộng trên địa bàn 5 xã: Quảng Đức, Quảng Hà, Cái Chiên, Đường Hoa và Đầm Hà. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường về an ninh trật tự.

Bám sát phương châm “chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, những ngày giáp Tết, Đồn Biên phòng Quảng Đức đã tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra khép kín cả trên bộ lẫn trên biển. Chỉ tính riêng năm 2025, đơn vị đã tổ chức 928 lượt tuần tra biên giới với gần 3.800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; 68 lượt tuần tra trên biển với 68 phương tiện. Qua đó, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện, xử lý kịp thời, không để hình thành điểm nóng.

Đồn Biên phòng Quảng Đức tăng cường tuần tra, kiểm soát cả trên bộ và trên biển.

Trao đổi với phóng viên báo VietNamNet, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quảng Đức Nguyễn Công Hưng cho biết, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và trật tự địa bàn.

Không chỉ ở tuyến biên giới, tuyến cửa khẩu cũng đang được siết chặt. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái có nhiệm vụ quản lý 2,62km đường biên giới giáp TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc), duy trì hoạt động thông suốt của Cửa khẩu quốc tế Móng Cái với hai luồng Bắc Luân I, Bắc Luân II và cửa khẩu phụ Ka Long. Đây là khu vực kinh tế sôi động, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và xuất nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ vụ vận chuyển trái phép bình khí cười số lượng lớn vào ngày 8/12/2025.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái Chu Xuân Quyết nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã xây dựng kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trước, trong và sau Tết; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới”.

Thực tế cho thấy, từ ngày 25/11/2025 đến nay, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã xác lập và đấu tranh thành công 2 chuyên án lớn về vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; bắt giữ, xử lý 68 vụ việc với 72 đối tượng và 67 phương tiện. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là pháo nổ, khí cười, thực phẩm bẩn, gia cầm giống, kim khí quý và tiền tệ.

Đại tá Tô Văn Đồng, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, nhận định: Thời điểm giáp Tết, hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở, thậm chí ứng dụng công nghệ, sử dụng mạng xã hội và tin nhắn mã hóa để móc nối, chỉ đạo hoạt động, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

“Trước những thách thức đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai Kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển trước, trong và sau Tết; chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển trong trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, xử lý vụ việc”, Đại tá Tô Văn Đồng nhấn mạnh.

Không chỉ là những con số hay kế hoạch nghiệp vụ, phía sau mỗi ca trực Tết là những câu chuyện rất đời của người lính biên phòng. Với nhiều cán bộ, chiến sĩ, đón Tết tại đơn vị đã trở thành một phần quen thuộc trong đời quân ngũ. Có những đêm giao thừa, khi pháo hoa từ trung tâm vọng về phía biển xa, anh em vẫn chia nhau từng ca tuần tra, chỉ kịp quây quần bên nồi bánh chưng gói vội, chúc nhau một năm mới bình an.

Ở đầu dây bên kia những cuộc gọi ngắn ngủi cho gia đình, người nhà luôn thấu hiểu, động viên. Có người nhiều năm liền không đón giao thừa cùng vợ con, chỉ kịp nhìn con khoe áo mới qua màn hình điện thoại. Xa nhà là vậy nhưng chính sự sẻ chia của người thân đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ vững tâm bám tuyến, bám địa bàn trong những ngày cao điểm nhất của năm.

Từ những ca trực lặng thầm ấy, thế trận biên phòng được giữ vững ngay trong thời điểm nhạy cảm nhất của năm. Ngay cả khi những cánh đào bung nở trên biên cương, đội tuần tra của BĐBP Quảng Ninh vẫn ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn. Sự chủ động, kiên trì nơi tuyến đầu không chỉ giữ vững an ninh biên giới, mà còn góp phần mang đến một mùa Xuân bình yên cho người dân.