Dự báo thời tiết 19/2 (mùng 3 Tết), miền Bắc mưa rải rác, Nam Bộ nắng nóng

Mùng 3 Tết Nguyên đán, trong khi Miền Bắc vẫn duy trì trạng thái rét với mưa nhỏ rải rác, thì miền Nam nắng nóng, thuận lợi cho các hoạt động du xuân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/2 (mùng 3 Tết), không khí lạnh duy trì ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc, gây mưa rải rác một vài nơi, trời rét.

Thời tiết lạnh ảnh hưởng đến các hoạt động du xuân của người dân. Ảnh Fanpage chùa Quán Sứ

Tại khu vực Hà Nội, buổi sáng mùng 3 Tết trời nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa nhỏ và mưa phùn, nền nhiệt thấp nhất từ 17-19 độ C. Tuy nhiên, đến trưa và chiều, mưa tạnh, trời có xu hướng ấm dần lên với mức nhiệt cao nhất chạm mốc 23 độ C.

Trái ngược với vẻ trầm mặc của miền Bắc, Nam Bộ và Tây Nguyên đón mùng 3 Tết với thời tiết chủ đạo là nắng. Tại Đông Nam Bộ, thời tiết có phần oi bức với mức nhiệt cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Sang đến mùng 4 Tết, thời tiết miền Bắc sẽ ấm dần lên, trưa chiều hửng nắng mạnh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, chúc Tết và tham gia các lễ hội đầu xuân.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong mùng 3 Tết

TP Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, khu Tây Bắc 24-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24°C, phía Nam 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP HCM đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 35°C.