Người dân TP HCM xếp hàng mua gà cúng hóa vàng mùng 3 Tết

Sáng 19/2 (tức mùng 3 Tết), đông đúc người dân TP HCM đến các cửa hàng bán gà làm sẵn trên đường Trần Phú (quận 5 cũ) để mua gà về cúng hóa vàng.
Không chỉ gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc 'vạn người mê', loạt hot girl tuổi Ngựa thế hệ mới này còn khiến netizen nể phục bởi tài năng và học vấn đáng gờm.
Mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga phiên bản dành cho phái nữ mang tên Something Blue Collection by Mulliner và có số lượng giới hạn đúng 10 chiếc.
Mùng 4 Tết, chân núi Bà Đen rực sáng trong đêm hội xuân. Hàng nghìn du khách dã ngoại, hành hương và tận hưởng không khí lễ hội đặc trưng Nam Bộ.
Toyota vừa ra mắt Yaris và Yaris Cross 2026 tại Nhật Bản. Đợt nâng cấp lần này chủ yếu là tiện nghi với màn hình lớn và sự trở lại của hộp số sàn bản đặc biệt.
Theo người xưa, một số cây cảnh được gọi là "hoa tài lộc" vì ý nghĩa tốt lành của chúng. Chúng không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn mang lại may mắn.
Sở hữu ngoại hình thu hút, tinh thần ca hát đóng phim nghiêm túc, Lamoon được xem là gương mặt trẻ hứa hẹn tạo dấu ấn rõ nét trong năm 2026.
Không cần ekip chuyên nghiệp hay những chuyến du lịch đắt đỏ, chỉ với vài cú chạm và sự hỗ trợ của AI, netizen đã sở hữu những bức ảnh sống ảo ấn tượng.
Thị trường bất động sản siêu sang toàn cầu đang chứng kiến loạt tài sản có giá hàng trăm triệu USD được chào bán.
Daniel, kỹ sư phần mềm thành đạt, mất sự nghiệp và gia đình sau 6 tháng chìm trong ảo tưởng do kính thông minh Meta, trở thành lời cảnh báo về “loạn thần AI”.
Giữa không khí Tết cổ truyền, hình ảnh nhóc tỳ nhà sao Việt diện áo dài mang đến những khoảnh khắc đời thường ấm áp, đậm chất sum vầy ngày xuân.
Núi Vesuvius ở Italy, "cổng địa ngục" ở Turkmenistan hay con đường tử thần ở Bolivia,...bị xếp vào danh sách những địa điểm nguy hiểm trên thế giới.
Những ngày cận Tết, Suối Giàng khoác lên mình sắc vàng óng ả của hoa cải, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa nguyên sơ giữa núi rừng Tây Bắc.
Chỉ cần chọn đúng kiểu tóc ngắn ngang vai, chị em có thể “hack” tuổi hiệu quả, giúp gương mặt trẻ trung hơn và khắc phục nhược điểm tóc mỏng, xẹp.
Từ một hiện tượng mạng từng gây thương nhớ với tà áo dài trắng, Mai Hà Hoàng Yến hiện tại là một hot girl có lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán có vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên viên mãn. Mọi kế hoạch được đưa ra đều tiến hành thuận lợi.
Thành phố cổ Imet được phát hiện ở Ai Cập, nổi bật với những ngôi nhà hình tháp và một ngôi đền thờ nữ thần rắn hổ mang Wadjet.
Vật nhỏ bằng đồng từ thời La Mã mô tả hình ảnh báo và người chiến binh, phản ánh sức mạnh và truyền thống quyền lực của đế chế.
Trong tự nhiên hoang dã, bầy chó sói không phải một nhóm hỗn loạn như nhiều người nghĩ mà vận hành theo một trật tự xã hội chặt chẽ.
Một tỷ USD từng là giấc mơ của giới startup, nhưng nay “kỳ lân” trở nên phổ biến, nhiều tượng đài sụp đổ, để lại bài học cay đắng về định giá ảo.
Bước sang năm mới 2026 - năm Bính Ngọ, hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã với mắt ngấn lệ và đôi chân chạy không ngừng nghỉ đã chính thức 'chiếm sóng' trở lại.