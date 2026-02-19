Lộ thêm nhiều sai phạm vụ án xe điện ở Sầm Sơn

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc và kế toán của Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong cùng Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng về hành vi trốn thuế, những khuất tất trong hoạt động xe điện của 2 công ty này dần được hé lộ.

Đối tượng Lê Văn Lưu (Giám đốc) và Vũ Thùy Dương (Kế toán) Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hoá, các hộ kinh doanh xe điện phản ánh, hiện nay hoạt động xe điện chở khách tại khu du lịch Sầm Sơn chủ yếu do hai doanh nghiệp trên tổ chức, quản lý, với tổng số gần 400 phương tiện xe điện đã được đăng ký hoạt động. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp này giữ vai trò điều hành hoạt động xe điện phục vụ du khách. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện đã phát sinh nhiều bất cập, gây bức xúc trong các hộ dân có phương tiện tham gia kinh doanh.

Đáng chú ý, trong các đơn thư gửi cơ quan chức năng, nhiều hộ dân cho biết, mặc dù xe điện là tài sản hợp pháp do người dân tự đầu tư, song để được tham gia hoạt động chở khách, hằng năm các chủ phương tiện phải nộp cho đơn vị điều hành khoản tiền từ 7 đến 10 triệu đồng/xe. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính này thì không được bố trí hoạt động, dù phương tiện và người điều khiển đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc thu tiền mang tính bắt buộc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ kinh doanh.

Người dân cho biết ngoài các khoản phí theo quy định, còn phát sinh các khoản thu nội bộ hoặc phí dịch vụ chưa được giải thích rõ ràng về căn cứ pháp lý, mức thu và mục đích sử dụng. Trong khi đó tình trạng buông lỏng công tác quản lý trong quá trình tổ chức hoạt động xe điện, nhất là vào các mùa du lịch cao điểm. Do không bố trí đầy đủ lực lượng quản lý, điều phối phương tiện, trong khi việc tham gia hoạt động chủ yếu dựa trên nghĩa vụ tài chính nên công tác giám sát về giá cước, lộ trình, điểm đón, trả khách chưa được thực hiện chặt chẽ. Hệ quả là tình trạng xe điện hoạt động lộn xộn, tranh giành khách, chèo kéo, ép giá, thu tiền không đúng quy định vẫn xảy ra ở một số khu vực, thời điểm, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự tại địa phương.

Người dân cho rằng những bất cập kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các hộ kinh doanh và môi trường du lịch địa phương, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thanh tra toàn diện hoạt động xe điện, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) và chấn chỉnh công tác quản lý để đảm bảo cạnh tranh công bằng, minh bạch...