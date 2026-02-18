Hà Nội

Xã hội

Va chạm ô tô tại Lâm Đồng, 3 người trong gia đình tử vong

Sau cú va chạm với ô tô trên quốc lộ 28 qua tỉnh Lâm Đồng, đôi vợ chồng cùng con trai đi trên xe máy đã tử vong.

Theo vietnamnet.vn

Ngày 18/2 (mùng 2 Tết), ông Nông Văn T. (46 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở vợ và con trai lưu thông trên quốc lộ 28, đoạn qua thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Bất ngờ, xe máy của ông T. va chạm với ô tô 7 chỗ do ông Huỳnh Hùng (30 tuổi) cầm lái, chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng. Ảnh: N.X

Cú va chạm mạnh khiến ô tô lao xuống taluy bên trái, cách mặt đường khoảng 2m; xe máy hư hỏng nặng. Ông T. và vợ là bà T.T.H. (46 tuổi) tử vong tại hiện trường. Con trai 10 tuổi của ông T. bị thương nặng, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, ông T. chở vợ con từ nhà sang Lâm Đồng chúc Tết thì gặp nạn.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

#Tử vong #tai nạn ngày Tết #ba người tử vong #tai nạn qua tỉnh Lâm Đồng #thiệt mạng

