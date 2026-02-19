Hà Nội

Xã hội

Vụ ném mìn vào nhà anh vợ mùng 2 Tết, nghi phạm đã tự tử

Sau khi ném mìn vào nhà anh vợ ngày 2 Tết khiến 10 người bị thương ở Thanh Hóa, Kiều Văn Thanh, nghi phạm gây ra vụ việc đã treo cổ tự tử.

Theo Tuấn Minh/Báo Người Lao Động

Sáng 19/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin ban đầu về vụ việc em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào tối ngày 18/2 (tức ngày 2 Tết) khiến 10 người bị thương xảy ra tại phường Nghi Sơn.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới hiện trường chỉ đạo nhanh chóng điều tra động cơ, nguyên nhân gây ra vụ ném mìn khiến 10 người bị thương

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi vụ án xảy ra, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu người và tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), tại gia đình ông L.T.H. (SN 1974, ngụ tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn) xảy ra một vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế (mìn) tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ ném mìn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Nghi phạm gây ra vụ án được xác định là Kiều Văn Thanh (SN 1972, ngụ tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) sau đó được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát (tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn).

Tại hiện trường, Thiếu tướng Tô Anh Dũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh nguyên nhân, động cơ gây án, rà soát toàn diện các đối tượng liên quan.

Hiện trường vụ nổ mìn tối mùng 2 Tết ở Thanh Hóa khiến 10 người bị thương

Cũng ngay trong đêm, Thiếu tướng Tô Anh Dũng cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

