22 người chết do tai nạn giao thông trong ngày mồng 2 Tết

Theo số liệu thống kê, ngày 18/2, tức mồng 2 Tết Bính Ngọ, tai nạn giao thông giảm sâu, hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 18/02/2026 (mồng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại.

Toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 14 người bị thương; giảm 17 vụ (-34%), giảm 9 người chết (-29,03%), giảm 24 người bị thương (-63,16%) so với cùng kỳ Tết 2025.

Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ (21 người chết, 14 người bị thương); đường sắt 1 vụ làm 1 người chết tại Quảng Trị; đường thủy không xảy ra tai nạn.

Công an các địa phương đã xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 ô tô, 2.758 mô tô và 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe, trừ điểm GPLX 1.490 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn chiếm 2.812 trường hợp, vi phạm tốc độ 745 trường hợp; 5 trường hợp vi phạm ma túy.

Tại Hà Nội và TP HCM, giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.