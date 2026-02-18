Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

22 người chết do tai nạn giao thông trong ngày mồng 2 Tết

Theo số liệu thống kê, ngày 18/2, tức mồng 2 Tết Bính Ngọ, tai nạn giao thông giảm sâu, hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thiên Tuấn

Ngày 18/02/2026 (mồng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đi lại.

635620705-935440275485958-4850897929227883348-n.jpg

Toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 14 người bị thương; giảm 17 vụ (-34%), giảm 9 người chết (-29,03%), giảm 24 người bị thương (-63,16%) so với cùng kỳ Tết 2025.

Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ (21 người chết, 14 người bị thương); đường sắt 1 vụ làm 1 người chết tại Quảng Trị; đường thủy không xảy ra tai nạn.

Công an các địa phương đã xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 ô tô, 2.758 mô tô và 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe, trừ điểm GPLX 1.490 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn chiếm 2.812 trường hợp, vi phạm tốc độ 745 trường hợp; 5 trường hợp vi phạm ma túy.

Tại Hà Nội và TP HCM, giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

#giao thông #TNGT #tử vong #nghỉ tết #tết bính ngọ

Bài liên quan

Xã hội

Ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn ngày mùng 2 Tết

Tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình, đoạn từ km182 đến Ninh Bình các phương tiện rất đông.

Sáng 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (đoạn gần trạm thu phí Cao Bồ) bị ùn tắc kéo dài theo hướng từ Thanh Hóa đi Hà Nội.

anh-chup-man-hinh-2026-02-18-luc-134912.png
Tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn bị ùn tắc kéo dài. Ảnh: Phạm Đông.
Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mồng 1 Tết Bính Ngọ

Lực lượng CSGT đã kiểm soát 38.090 lượt phương tiện (323 xe khách, 1.304 xe tải, 9.860 xe con, 25.735 xe mô tô, 868 xe thô sơ và phương tiện khác).

Thông tin từ Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

635479806-935290978834221-6527449122287098048-n.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ đồng loạt xử lý vi phạm nồng độ cồn từ mùng 1 Tết

Lực lượng CSGT Phú Thọ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn từ 10h mùng 1 Tết, xử lý 40 trường hợp vi phạm chỉ trong 4 giờ đầu triển khai.

Thực hiện phát lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, từ 10h ngày mùng 1 Tết âm lịch Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn tỉnh.

fb-img-1771327064198.jpg
Lực lượng CSGT Phú Thọ kiểm tra nồng độ cồn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới