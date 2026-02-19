Quảng Ngãi hút khách du lịch với nhiều hoạt động xuyên Tết

Các điểm du lịch tại tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón khách Tết Nguyên đán 2026 với loạt lễ hội, chương trình nghệ thuật xuyên Tết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT&DL) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng đón du khách tham quan, vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại xã Măng Đen, địa phương tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật, ca nhạc xuyên tết nhằm phục vụ du khách, với các hoạt động diễn ra tại nhiều không gian khác nhau.

Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi được ví như "Đà Lạt thu nhỏ" với sắc mai anh đào thu hút lượng khách du lịch lớn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong đó, lễ hội đường phố được tổ chức dọc Quốc lộ 24 vào ngày mùng 3 Tết, với các tiết mục biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, trình diễn nhạc cụ dân tộc và cà kheo.

Từ mùng 2 đến hết mùng 4 Tết, các nghệ nhân địa phương biểu diễn cồng chiêng, múa xoang và nhạc cụ dân tộc ở khu Chợ phiên Măng Đen.

Riêng tại Khu phố đêm Măng Đen, chương trình nghệ thuật diễn ra trong các ngày mùng 3, 4 và 5 Tết, với các đêm nhạc hiện đại, mời ban nhạc, nhóm nhảy và ca sĩ biểu diễn, hướng đến phục vụ giới trẻ và du khách.

Tượng Phật cao kỷ lục tại chùa Minh Đức là điểm du lịch tiêu biểu ở phía Đông tỉnh Quảng Ngãi thu hút nhiều du khách viếng cảnh, chiêm bái.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi có 19 làng, điểm du lịch cộng đồng. Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự báo lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tại các làng du lịch cộng đồng sẽ tăng.

Để công tác đón khách được chu đáo, an toàn và hiệu quả, Sở VH-TT&DL đã đề nghị các địa phương hỗ trợ các làng du lịch cộng đồng chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, chuẩn bị cơ sở lưu trú, dịch vụ. Đồng thời khuyến khích tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống và ẩm thực đặc trưng, phù hợp điều kiện thực tế, góp phần phục vụ du khách và bảo tồn văn hóa.