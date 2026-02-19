Hà Nội

Xã hội

Ngư dân Gia Lai ra khơi chờ mong một vụ mùa bội thu

Tại cảng biển Tam Quan (Gia Lai), hàng trăm con tàu tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn khơi dài ngày, bám biển, bám ngư trường.

Theo Sỹ Thắng/ TTXVN

Ngay từ sáng sớm, ngư dân cùng các bạn tàu tranh thủ thời gian để vận chuyển đá lạnh xuống hầm tàu đồng thời kiểm tra nhiên liệu, chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến biển dài ngày. Đầu xuân, ngay sau khi kết thúc mùng 1 Tết, nhiều tàu đã tranh thủ lên đường với hy vọng có thêm chuyến biển thu hoạch bội thu.

Thường mỗi chuyến đi biển, một tàu phải chuẩn bị khoảng 400 cây đá lạnh, hàng nghìn lít dầu cùng với các nhu yếu phẩm, thuốc men để cho chuyến biển kéo dài 15 - 20 ngày.

Thuyền trưởng Nguyễn Trọng Tiến (tàu BĐ 974.70 TS) chia sẻ: “Đợt này đang là mùa cá ngừ nên tranh thủ đi biển, dù Tết nhưng chúng tôi vẫn ra khơi. Mùa này mà nghỉ thì tiếc lắm. Có chuyến cá ngừ về đầy khoang, anh em phấn khởi lắm”.

ngu-dan-ra-khoi.jpg
Ngư dân chuẩn bị ra khơi. Ảnh Sỹ Thắng/TTXVN

Cũng giống như anh Tiến, trong đợt khai thác đầu năm 2026, chủ tàu BĐ 98429 TS - ông Trần Văn Trọng, vừa mới trúng đậm chuyến bắt cá ngừ đại dương với khoảng 2,5 tấn cá. "Mỗi chuyến đi biển của chúng tôi thường đi đánh bắt khoảng 20 ngày mới về bờ. Do đợt này là mùa khai thác nên tôi cùng anh em bạn tàu đã tiếp tục chuyến biển mới xuyên Tết với hy vọng sẽ trúng thêm đợt nữa", ông Trọng cho biết.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, Gia Lai đang vào mùa đánh bắt cá ngừ đại dương nên hầu hết các tàu, thuyền liên tục ra khơi đánh bắt ngay sau khi kết thúc chuyến đi biển dài ngày. Nếu gặp luồng cá thuận lợi, tàu có thể về sớm và quay lại tiếp tục khai thác sớm.

Theo ông Đặng Văn Dẫn, quyền Giám đốc Cảng cá Tam Quan, một số chủ tàu thấy nguồn lợi đang có tiếp tục chuẩn bị để vươn khơi bám biển. Một số tàu ở lại ăn Tết xong mới vươn khơi.

Số lượng tàu xuất bến tại cảng cá Tam Quan hiện có hơn 800 tàu, chủ yếu là tàu khai thác cá ngừ đại dương. “Dù trong những ngày nghỉ lễ, cảng cá vẫn duy trì lực lượng trực 24/24h để hỗ trợ ngư dân cập cảng, bốc dỡ hải sản khi cần”, quyền Giám đốc Cảng cá Tam Quan Đặng Văn Dẫn cho biết.

Sỹ Thắng/TTXVN
Xã hội

Cứu sống ngư dân bị chìm thúng tại vùng biển Dung Quất

Trong lúc đánh cá, sóng to làm lật thúng chai khiến ngư dân trôi dạt trên biển Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 11/1, tàu PTSC 03 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Quảng Ngãi đã kịp thời phát hiện và cứu hộ thành công một ngư dân đang trôi dạt trên biển sau khi thuyền thúng bị sóng lớn đánh chìm.

1000026760.jpg
Ngư dân bị chìm thúng được phát hiện, cứu vớt trong sáng ngày 11/1.
Xem chi tiết

Xã hội

Trúng đậm mẻ cá ngứa, ngư dân Nghệ An 'đút túi' 500 triệu đồng

Sau một đêm vươn khơi, bám biển, đội tàu của anh Thanh ở phường Cửa Lò (Nghệ An) trúng đậm mẻ cá ngứa có giá trị kinh tế cao, 'đút túi' khoảng 500 triệu đồng.

Ngày 31/12, thông tin từ ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, một đội tàu của địa phương vừa khai thác được sản lượng cá ngứa lớn nhất từ trước tới nay ở phường này.

Ngay khi tàu về đến cảng, đại diện Đảng ủy, UBND phường và các đoàn thể đã có mặt để động viên, tặng cờ thi đua, khích lệ ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Gia Lai triệt phá đường dây mại dâm tại khách sạn Biển Hồ và Hương Pleiku

Ngày 13/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa triệt phá đường dây mại dâm biến tướng dưới hình thức massage tại khách sạn Hương Pleiku và khách sạn Biển Hồ.

Qua công tác nắm bắt địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện tại một số cơ sở trên địa bàn có hoạt động mại dâm trá hình.
Các đối tượng điều hành đã tạo một nhóm kín trên mạng xã hội Zalo.

Nhóm này quy tụ hàng trăm tài xế taxi. Đến thời điểm bị triệt phá, nhóm có hơn 800 thành viên. Các tài xế khi giới thiệu, thậm chí gợi ý đến các cơ sở massage được hưởng 150 nghìn đồng tiền hoa hồng.

Xem chi tiết

