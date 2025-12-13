Hà Nội

Xã hội

Vạch trần thủ đoạn 'bạn trai Việt kiều' lừa đảo gần 400 triệu đồng

Bằng thủ đoạn lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt kiều, Đinh Mộng Duy đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân gần 400 triệu đồng.

Gia Đạt

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đầu tháng 12/2025, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn tố giác của chị H (SN 1995, trú tại Hà Nội) và chị L (SN 1995, trú tại Hải Phòng) về việc bị một đối tượng giả danh Việt kiều, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Đinh Mộng Duy (SN 1999, trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ).

capture.png
Đối tượng Đinh Mộng Duy tại cơ quan Công an.

Bước đầu, Công an phường xác định, năm 2019, Duy quen chị L trong khóa học quản trị kinh doanh. Thấy chị L hiền lành nên Duy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook ảo để kết bạn với chị L. Các tài khoản này thường kể chuyện là Việt kiều bên Mỹ, có người nhà bị bệnh hoặc chết, cần tiền gấp để lo cho gia đình. Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến nay, chị L đã chuyển khoản cho Duy rất nhiều lần với số tiền lên đến gần 400 triệu đồng.

Đến năm 2022, chị L tâm sự với tài khoản ảo của Duy là cần người giới thiệu cho bạn là chị H. Duy lại tiếp tục lập tài khoản Facebook ảo, đăng ảnh ở Úc, có nhà sang, xe sang, có nhiều tài sản. Đối tượng nhắn với chị H là sắp về Việt Nam và hứa hẹn "sẽ cưới" chị H. Đến tháng 9/2025, Duy dùng nick Facebook hỏi vay chị H số tiền 2 triệu đồng.

Do tin tưởng nên chị H đã chuyển tiền. Sau đó, chị H bắt đầu nghi ngờ “bạn trai Việt kiều” và đến Công an phường Yên Hòa để trình báo. Cùng thời điểm này, chị L (nạn nhân bị bạn trai Việt kiều trên mạng lừa suốt 5 năm qua) cũng đến Công an phường tố giác sự việc. Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu từ bị hại, Đinh Mộng Duy đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và lừa đảo

Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy tội Mua bán trái phép chất ma túy và Bùi Thu Huyền về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy (SN 1988; thường trú trước đây tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn; nay là xã Đa Phúc, TP. Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

1.jpg
Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 180 triệu đồng

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu cụ ông chuyển 180 triệu đồng.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an xã Bích Hào (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại khi các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa và yêu cầu ông N.V.L. chuyển 180 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp.

Thời gian qua, nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo lực lượng Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các truyền thông và cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng do thiếu hiểu biết, chủ quan, không kiểm chứng thông tin nên một số nạn nhân vẫn tiếp tục bị “sập bẫy”, thiệt hại số tiền lớn.

Xem chi tiết

Xã hội

Người phụ nữ ở Hải Phòng bị lừa 3,2 tỷ đồng từ 'giao nhiệm vụ, nhận hoa hồng'

Ngày 8/12, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Hải Phòng phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “giao nhiệm vụ – nhận hoa hồng” qua mạng xã hội.

Mới đây, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại Thủy Nguyên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ 264 triệu đồng thông qua hoạt động “nhận nhiệm vụ – hoàn tiền hoa hồng” trên mạng xã hội. Vụ việc đang được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 phối hợp với Cơ quan điều tra khẩn trương xác minh, làm rõ.

88877.png
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

