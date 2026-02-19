Hà Nội

Cận cảnh cơ ngơi dưỡng già của NSND Hồng Vân

Bất động sản

Cận cảnh cơ ngơi dưỡng già của NSND Hồng Vân

Cả hai cơ ngơi của vợ chồng NSND Hồng Vân đều được chăm chút tỉ mỉ, trồng nhiều cây ăn trái, rau xanh, hoa lá và nuôi gia cầm. 

NSND Hồng Vân sinh năm 1966 (Bính Ngọ) là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và màn ảnh Việt. Ngoài sự nghiệp, hôn nhân của NSND Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV
Vợ chồng NSND Hồng Vân hiện sở hữu hai cơ ngơi đáng chú ý: một căn nhà phố ở trung tâm TP HCM và một biệt thự rộng lớn ở Vũng Tàu (cũ), nay thuộc TP HCM. Ảnh chụp màn hình
Ngôi nhà phố tại trung tâm TP HCM là nơi sinh sống chủ yếu của gia đình NSND Hồng Vân - diễn viên Lê Tuấn Anh. Ảnh: Internet
Ngôi nhà kết hợp kiến trúc hiện đại với khoảng sân vườn trước và sau rộng rãi. NSND Hồng Vân từng chia sẻ video giới thiệu không gian sống tại căn biệt thự này trên kênh YouTube. Ảnh chụp màn hình
Khu vườn phía trước được thiết kế thành không gian khang trang với vườn hoa, xích đu...Ảnh chụp màn hình
Khu vườn phía sau được sử dụng để nuôi gia cầm như gà, ngỗng, chim trĩ. Ảnh chụp màn hình
Trong khu vườn, nữ nghệ sĩ còn trồng hoa và cây ăn trái. Ảnh chụp màn hình
Tại Vũng Tàu (cũ), gia đình NSND Hồng Vân sở hữu một gia trang rộng lớn. Ảnh: FBNV
Đây là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, giúp gia đình nữ nghệ sĩ tránh xa nhịp sống đô thị và gần gũi thiên nhiên. Ảnh chụp màn hình
Căn nhà chính mang phong cách cổ điển, gồm phòng khách, hai phòng ngủ, phòng xông hơi, nội thất gỗ... Ảnh chụp màn hình
Tại đây, vợ chồng NSND Hồng Vân trồng mận, xoài cát...và các loại rau. Ảnh chụp màn hình
Đến thăm gia trang của vợ chồng NSND Hồng Vân, MC Quyền Linh không khỏi choáng ngợp và ví cơ ngơi này như “khu du lịch thu nhỏ”. Ảnh: Facebook
