Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trên đồi quế ở Lào Cai

Ngày 19/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được tổ chức trên đồi quế thuộc địa bàn huyện Bảo Thắng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 24 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Trước đó, bằng công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện ổ nhóm đánh bạc lưu động, quy mô lớn, hoạt động tinh vi do Phạm Văn Cường, sinh năm 1983; Ngô Văn Vỹ, sinh năm 1977, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Xuân Hiền, sinh năm 1987, trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cầm đầu.

Thực hiện kế hoạch phá án, vào khoảng 15h30 phút ngày 15/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh chỉ huy trên 50 cán bộ, chiến sĩ chia làm 5 mũi tổ chức bao vây đột kích bất ngờ vào khu vực đồi quế tại địa bàn xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, bắt quả tang 24 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 23 xe máy, 2 ô tô; 23 điện thoại di động; gần 500 triệu đồng cùng nhiều vật chứng và tài liệu có liên quan.

Các đối tượng cầm đầu khai nhận, để tránh bị phát hiện, chúng yêu cầu các con bạc gửi xe tại điểm tập trung, giao nộp và giám sát điện thoại, sau đó đưa đến địa điểm đánh bạc nằm sâu trong đồi núi hiểm trở. Mỗi canh bạc diễn ra khoảng từ 3 đến 3,5 giờ. Các con bạc mới muốn tham gia đều phải có người bảo lãnh, là những con bạc đã đánh quen trước đó dẫn vào. Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và sát giờ chơi chúng mới thông báo địa điểm tập kết cho các con bạc. Trung bình mỗi người chơi cờ bạc sẽ phải nộp từ 300.000 đến 500.000 nghìn đồng/giờ cho các đối tượng cầm đầu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn