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Xã hội

Triệt xoá đường dây sản xuất, chế tạo vũ khí trái phép “khủng”

Dưới vỏ bọc cơ sở gia công cơ khí bình thường, nhóm đối tượng đã tổ chức sản xuất, lắp ráp và buôn bán hàng nghìn khẩu súng CPC trái phép.

Hạo Nhiên

Ngày 15/6, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thêm một cơ sở chế tạo vũ khí quy mô lớn tại tỉnh An Giang, khởi tố 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản trên Facebook, Youtube, TikTok như "Chuyên Quy Factoe", "Phattai68", "Thichbemdao"... thường xuyên đăng tải nội dung mua bán, quảng cáo, hướng dẫn chế tạo các loại linh kiện vũ khí.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú tại xã Bình An, tỉnh An Giang) được xác định là một trong những mắt xích chủ chốt, chuyên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại quy C1, C2, C3 và quy Factor – linh kiện đặc biệt quan trọng để cấu thành súng PCP.

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Đối tượng Võ Thành Tài (áo trắng) SN 1994, trú tại TP Hồ Chí Minh, giám đốc công ty cơ khí CNC MASTER TECH.

Qua đánh giá tài liệu nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã hoạt động trong thời gian dài, liên quan nhiều địa bàn khác nhau và có khả năng sử dụng súng tự chế chống trả nếu bị phát hiện.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 22/5/2026, Ban chuyên án quyết định phá án. 45 cán bộ, chiến sĩ được huy động, chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh, An Giang và Vĩnh Long.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: Nguyễn Chí Thanh (SN 1995), trú xã Bình An, tỉnh An Giang; Nguyễn Ngọc Việt (SN 1983), trú tỉnh An Giang, tạm trú tại phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh; Tăng Văn Tuấn Tài (SN 1991) và Hồ Quốc Toàn (SN 1985), cùng trú xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long; Võ Thành Tài (SN 1994), trú xã Bàu Lâm, TP Hồ Chí Minh; Trần Văn Tý (SN 1989), trú xã An Minh, tỉnh An Giang; Hoàng Quốc Trúc Quỳnh (SN 1996, trú phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Quang Duy (SN 1990, trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang).

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Tang vật lực lượng Công an thu giữ được.

Cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi ở, nơi lưu trú của các đối tượng.

Đặc biệt, cơ quan Công an đã phát hiện một cơ sở cơ khí quy mô lớn được ngụy trang dưới vỏ bọc Công ty TNHH cơ khí CNC Master Tech. Phía sau những chiếc máy CNC tưởng như phục vụ sản xuất dân dụng lại là cả một "công xưởng" chế tạo vũ khí quân dụng.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gồm: 08 khẩu súng hơi nén PCP hoàn thiện; 184 bộ linh kiện lắp ráp súng; 03 bộ khuôn dập sản xuất đạn; Khoảng 38.500 viên đạn chì thành phẩm, nặng khoảng 70kg; 100kg chì nguyên liệu; Hơn 10.000 linh kiện các loại phục vụ chế tạo súng; 45 van điều tiết; 01 máy bơm hơi cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước, thậm chí bán cho các đối tượng ở nước ngoài.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video người dân tự nguyên giao nộp 3 khẩu súng và 32 viên đoạn ở Đồng Nai. (Nguồn: THĐN)
#Công an #Hà Tĩnh #sản xuất #trái phép #vũ khí #buôn bán

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