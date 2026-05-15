BQL dự án bị CSGT xử phạt vì... thi công bầy hầy

Thi công để đất dá gây cản trở giao thông, chủ đầu tư đã bị lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc lập biên bản xử phạt và yêu cầu khắc phục.

Chiều 15/5, thông tin từ chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này vừa ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các công trình thi công không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn do Đội chịu trách nhiệm đảm trách.

Lúc 15h cùng ngày, tại công trình thuộc Dự án xây dựng cầu Tăng Long (trên đường Lã Xuân Oai, giáp với 3 phường Long Trường, Long Phước và Tăng Nhơn Phú, TP HCM) do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (BQL) làm chủ đầu tư, lực lượng CSGT phối hợp Công an địa phương phát hiện công trình vi phạm "Để đất đá thi công ngoài phạm vi thi công, gây cản trở giao thông".

Tổ công tác đã lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công, BQL khắc phục dọn đất đá vào phạm vi thi công. Đại diện đơn vị tho công đã ký biên bản, cam kết đóng phạt đầy đủ theo quy định.

Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc khẳng định vì sự an toàn của người dân và môi trường giao thông văn minh, Đội CSGT Rạch Chiếc và các Đội, Trạm thuộc PC08 quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm.

