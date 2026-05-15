BQL dự án bị CSGT xử phạt vì... thi công bầy hầy

Thi công để đất dá gây cản trở giao thông, chủ đầu tư đã bị lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc lập biên bản xử phạt và yêu cầu khắc phục.

Đăng Lê

Chiều 15/5, thông tin từ chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này vừa ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các công trình thi công không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn do Đội chịu trách nhiệm đảm trách.

Lúc 15h cùng ngày, tại công trình thuộc Dự án xây dựng cầu Tăng Long (trên đường Lã Xuân Oai, giáp với 3 phường Long Trường, Long Phước và Tăng Nhơn Phú, TP HCM) do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (BQL) làm chủ đầu tư, lực lượng CSGT phối hợp Công an địa phương phát hiện công trình vi phạm "Để đất đá thi công ngoài phạm vi thi công, gây cản trở giao thông".

Dự án xây dựng cầu Tăng Long do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM làm chủ đầu tư bị phát hiện vi phạm...
CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản xử phạt đơn vị thi công hành vi "Để đất đá thi công ngoài phạm vi thi công, gây cản trở giao thông".

Tổ công tác đã lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công, BQL khắc phục dọn đất đá vào phạm vi thi công. Đại diện đơn vị tho công đã ký biên bản, cam kết đóng phạt đầy đủ theo quy định.

Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc khẳng định vì sự an toàn của người dân và môi trường giao thông văn minh, Đội CSGT Rạch Chiếc và các Đội, Trạm thuộc PC08 quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm.

Video CSGT Rạch Chiếc ra quân xử phạt các công trình xây dựng vi phạm trật tự ATGT.

Đợt cao điểm sẽ tập trung kiểm tra các trường hợp: Thi công không đúng giấy phép được cấp; rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo không đầy đủ hoặc không đúng quy định; chiếm dụng lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông; thi công kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng; để vật liệu, bùn đất gây mất ATGT và ô nhiễm môi trường.

Xã hội

CSGT Hà Nội chủ động phân luồng tại các khu vực thi công chống ngập Thủ đô

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, phân luồng, cảnh báo để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình thi công hệ thống thoát nước.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Trước thực tế trên, Đội CSGT đường bộ số 7 đã chủ động phối hợp với đơn vị thi công để tổ chức giao thông hợp lý.
Các vị trí công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô, rào chắn được yêu cầu bố trí trong phạm vi tối thiểu, bảo đảm vừa thi công vừa hạn chế ảnh hưởng đến lưu thông; đồng thời lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, duy trì cảnh giới 24/24h.
