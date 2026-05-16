Ngày 16/5, miền Bắc nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Ngày 16/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng vào ban ngày. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/5, tại Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày nắng, đồng bằng có nắng nóng; Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa dông vài nơi vào chiều tối, đêm; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày 16/5 xảy ra nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to; Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ có nơi mưa to.

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ.

TP HCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.