Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Khoảng 9h50 ngày 16/5, xe buýt BKS 29B 19315 đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), đoạn gần Trường THPT Việt Đức thì hành khách phát hiện mùi khét và thông báo cho tài xế.

Xe bus sau khi bốc cháy.

Ngay sau đó, lái xe đã nhanh chóng mở cửa để toàn bộ hành khách xuống xe an toàn trước khi phương tiện xuất hiện khói dày đặc rồi bùng cháy từ phần đuôi xe.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

