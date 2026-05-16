Dông lốc cực mạnh làm hàng loạt cây đổ tại xã Ea Kar, Đắk Lắk

Chiều tối 15/5 trên địa bàn xã Ea Kar xảy ra mưa lớn kèm dông lốc làm hàng loạt cây xanh gãy đổ, nhiều căn nhà bị tốc mái. 

Theo một lãnh đạo xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) trận mưa lớn đầu mùa kèm theo dông lốc diễn ra từ khoảng 16h40 đến gần gần 19h ngày 15/5 đã gây ngập cục bộ ở một số tuyến đường, đồng thời làm ngã đổ hàng loạt cây xanh, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, thiệt hại tài sản rất lớn. May mắn không thiệt hại về người.

“Ngay trong chiều tối 15/5, chúng tôi đã huy động tối đa các lực lượng tại chỗ gồm công an, quân sự, đoàn thanh niên .. triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả. Trước hết là dọn dẹp cây ngã đổ để đảm bảo giao thông. Tiếp đó là thống kê, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, khắc phục, xử lý các công trình công trình công cộng” – Lãnh đạo xã Ea Kar cho biết.

Hàng loạt cây xanh bị ngã đổ trong trận mưa lớn kèm dông lốc cực mạnh tại xã Ea Kar chiều tối 15/5
Hàng loạt cây xanh bị ngã đổ trong trận mưa lớn kèm dông lốc cực mạnh tại xã Ea Kar chiều tối 15/5

Ngay trong sáng 16/5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Ea Kar.

Tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ea Kar cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại; đồng thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống.

Xã hội

Tuyên phạt tử hình Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm

Bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 3 bị cáo bị tuyên phạt tử hình trong vụ án buôn bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng, nổ súng làm một cán bộ công an hy sinh.

Chiều 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ Công an hy sinh xảy ra tại phường Bãi Cháy ngày 17/4/2025, với 19 bị cáo liên quan.

HĐXX tuyên Bùi Đình Khánh án tử hình về tội "Giết người"; tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; 9 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; 4 năm tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Khởi tố 2 đối tượng liên quan đến tổ chức phản động “Việt Tân”

Sau khi được kết nạp vào tổ chức phản động “Việt Tân”, Lê Thanh Sơn đã lôi kéo thêm Nguyễn Thanh Hùng gia nhập vào tổ chức này.

Ngày 14/5, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với bị can Lê Thanh Sơn (47 tuổi) và bị can Nguyễn Thanh Hùng (45 tuổi, cùng cư trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo điều tra ban đầu, vào đầu năm 2025, Lê Thanh Sơn bị các đối tượng ở nước ngoài câu móc, tuyển chọn và kết nạp trở thành thành viên của tổ chức phản động “Việt Tân”. Sơn được tổ chức này giao thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nội địa, trong đó có hoạt động tuyển lựa, lôi kéo người tham gia tổ chức.

