Vi khuẩn 'xây nhà' kéo gần giấc mơ định cư trên hành tinh Đỏ

Giấc mơ định cư trên sao Hỏa đang ngày càng đến gần, nhưng chi phí vận chuyển trong không gian vẫn là một trở ngại lớn. Hãy tưởng tượng việc vận chuyển nhà cửa, dụng cụ và thậm chí cả vật liệu xây dựng từ Trái đất lên sao Hỏa – không chỉ chi phí khổng lồ mà trọng lượng và không gian cũng là những vấn đề đáng kể. Do đó, các nhà khoa học đã đề xuất một ý tưởng táo bạo hơn: thay vì mang vật liệu từ Trái đất lên, họ có thể "nuôi trồng" vật liệu xây dựng trực tiếp trên sao Hỏa – bằng cách sử dụng vi khuẩn.

Một nghiên cứu gần đây từ Đại học Bách khoa Milan ở Ý chỉ ra rằng, phương pháp này sử dụng các tài nguyên hiện có trên sao Hỏa để tạo ra các vật dụng cần thiết. Cụ thể, thông qua quá trình khoáng hóa sinh học, vi khuẩn có thể biến đổi đất sao Hỏa tơi xốp thành vật liệu rắn chắc, giống như bê tông.

Nghiên cứu đã chọn hai loại vi khuẩn quan trọng: Sporosarcina pasteurii và Chroococcidiopsis. Loại vi khuẩn thứ nhất tiết ra các polyme tự nhiên và thúc đẩy quá trình kết tinh khoáng chất, làm tăng độ bền của đất sao Hỏa; loại vi khuẩn thứ hai có thể chịu được môi trường khắc nghiệt và sản sinh oxy để hỗ trợ hệ thống duy trì sự sống. Việc nuôi cấy đồng thời hai loại vi khuẩn này với đất sao Hỏa có thể tạo ra nguyên liệu thô cho vật liệu xây dựng được in 3D.

Ngoài việc xây dựng các công trình, bộ đôi vi khuẩn này còn có thể hỗ trợ nông nghiệp trong tương lai. Amoniac do vi khuẩn Sporosarcina tạo ra trong quá trình trao đổi chất có thể được sử dụng trong các hệ thống nông nghiệp khép kín, trong khi oxy do vi khuẩn Chroococcidiopsis giải phóng giúp duy trì sự sống bên trong căn cứ. Về lâu dài, hệ thống vi sinh vật này thậm chí có thể đóng vai trò trong các dự án cải tạo sao Hỏa.

Mặc dù sẽ còn khá lâu nữa chúng ta mới thực sự thấy vi khuẩn "xây nhà" trên sao Hỏa, nhưng nghiên cứu này nhắc nhở chúng ta rằng để tồn tại trên một hành tinh khác, nhân loại có thể cần phải học hỏi từ những dạng sống nhỏ bé và kiên cường nhất trên Trái đất.