Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Vi khuẩn 'xây nhà' kéo gần giấc mơ định cư trên hành tinh Đỏ

Nghiên cứu gần đây từ Đại học Bách khoa Milan (Ý) cho thấy, thông qua quá trình khoáng hóa sinh học, vi khuẩn có thể biến đổi đất sao Hỏa tơi xốp thành vật liệu rắn chắc, giống như bê tông.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Giấc mơ định cư trên sao Hỏa đang ngày càng đến gần, nhưng chi phí vận chuyển trong không gian vẫn là một trở ngại lớn. Hãy tưởng tượng việc vận chuyển nhà cửa, dụng cụ và thậm chí cả vật liệu xây dựng từ Trái đất lên sao Hỏa – không chỉ chi phí khổng lồ mà trọng lượng và không gian cũng là những vấn đề đáng kể. Do đó, các nhà khoa học đã đề xuất một ý tưởng táo bạo hơn: thay vì mang vật liệu từ Trái đất lên, họ có thể "nuôi trồng" vật liệu xây dựng trực tiếp trên sao Hỏa – bằng cách sử dụng vi khuẩn.

Một nghiên cứu gần đây từ Đại học Bách khoa Milan ở Ý chỉ ra rằng, phương pháp này sử dụng các tài nguyên hiện có trên sao Hỏa để tạo ra các vật dụng cần thiết. Cụ thể, thông qua quá trình khoáng hóa sinh học, vi khuẩn có thể biến đổi đất sao Hỏa tơi xốp thành vật liệu rắn chắc, giống như bê tông.

Nghiên cứu đã chọn hai loại vi khuẩn quan trọng: Sporosarcina pasteurii và Chroococcidiopsis. Loại vi khuẩn thứ nhất tiết ra các polyme tự nhiên và thúc đẩy quá trình kết tinh khoáng chất, làm tăng độ bền của đất sao Hỏa; loại vi khuẩn thứ hai có thể chịu được môi trường khắc nghiệt và sản sinh oxy để hỗ trợ hệ thống duy trì sự sống. Việc nuôi cấy đồng thời hai loại vi khuẩn này với đất sao Hỏa có thể tạo ra nguyên liệu thô cho vật liệu xây dựng được in 3D.

anh-chup-man-hinh-2026-05-15-122308.png
Ảnh: @Technice.

Ngoài việc xây dựng các công trình, bộ đôi vi khuẩn này còn có thể hỗ trợ nông nghiệp trong tương lai. Amoniac do vi khuẩn Sporosarcina tạo ra trong quá trình trao đổi chất có thể được sử dụng trong các hệ thống nông nghiệp khép kín, trong khi oxy do vi khuẩn Chroococcidiopsis giải phóng giúp duy trì sự sống bên trong căn cứ. Về lâu dài, hệ thống vi sinh vật này thậm chí có thể đóng vai trò trong các dự án cải tạo sao Hỏa.

Mặc dù sẽ còn khá lâu nữa chúng ta mới thực sự thấy vi khuẩn "xây nhà" trên sao Hỏa, nhưng nghiên cứu này nhắc nhở chúng ta rằng để tồn tại trên một hành tinh khác, nhân loại có thể cần phải học hỏi từ những dạng sống nhỏ bé và kiên cường nhất trên Trái đất.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#vi khuẩn #xây nhà #sao Hỏa #vật liệu xây dựng #căn cứ #định cư

Bài liên quan

Kho tri thức

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới cho tàu vũ trụ

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới, đạt công suất kỷ lục 120 kW. Điều này góp phần mở đường cho chuyến bay đưa người tới sao Hỏa trong tương lai.

Nhiên liệu ion phổ biến của động cơ ion là khí xenon. Tuy nhiên, NASA đang thử dùng plasma kim loại. Nguyên mẫu động cơ mới, gọi là động cơ đẩy từ động lực học plasma (MPD), do NASA nghiên cứu và chế tạo đã có thử nghiệm thành công đầu tiên. MPD tạo ra những dòng điện mạnh tương tác với từ trường để tăng tốc ion lithium.

Theo NASA, nguyên mẫu động cơ ion kiểu mới đã thực hiện 5 lần đốt. Trong thời gian đó, điện cực vonfram trung tâm của động cơ nóng lên dữ dội, phát ra ánh sáng trắng mạnh ở mức nhiệt 2.800 độ C. Động cơ cũng đạt công suất lên đến 120 kW trong buồng chân không chuyên dụng dài 8 m tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA. Con số này cao gấp 25 lần công suất của động cơ ion trên tàu Psyche, vốn là động cơ ion mạnh nhất từng trang bị cho tàu vũ trụ, giúp đạt vận tốc 200.000 km/h.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Công nghệ mới giúp robot thám hiểm sao Hỏa nhanh hơn gấp nhiều lần

Robot thăm dò bán tự động có thể cải thiện đáng kể hiệu quả việc thăm dò sao Hỏa mà không cần chờ lệnh từ con người.

Trang IT Home đưa tin rằng, một loại robot mới dự kiến ​​sẽ khám phá sao Hỏa với tốc độ chưa từng có, quét các tảng đá và tìm kiếm dấu hiệu sự sống mà không cần chờ hướng dẫn từ con người.

Theo IT Home, việc khám phá bề mặt các hành tinh khác là một nhiệm vụ khó khăn và tốn nhiều thời gian. Trong các sứ mệnh lên sao Hỏa, độ trễ liên lạc giữa Trái đất và tàu thám hiểm có thể dao động từ 4 đến 22 phút. Dung lượng truyền dữ liệu hạn chế cũng giới hạn khối lượng trao đổi thông tin hai chiều.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Mặt trời đang nóng dần lên, Trái đất tương lai thành 'sao Hỏa thứ hai'?

Mặt trời đang âm thầm nóng lên theo thời gian. Các nhà khoa học cảnh báo Trái đất tương lai có thể mất đại dương, khí quyển và trở nên khô cằn như sao Hỏa.

Mặt trời đang nóng lên với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, độ sáng của nó tăng 10% mỗi một tỷ năm. Trong một tỷ năm nữa, Trái đất, nơi chúng ta phụ thuộc để sinh tồn, sẽ hoàn toàn trở thành một sao Hỏa thứ hai, không có nước lỏng, không có bầu khí quyển, với nhiệt độ bề mặt tăng vọt lên đến 100°C, cằn cỗi và không có sự sống.

Vốn dĩ, Mặt trời mà chúng ta thấy ngày nay đã là một "ngôi sao trung niên", khoảng 4,6 tỷ năm tuổi, có thể cháy ổn định trong khoảng 5 tỷ năm nữa. Tuy nhiên, "sự ổn định" của nó chỉ mang tính tương đối. Khi nhiên liệu hydro bên trong liên tục cạn kiệt, lõi Mặt trời sẽ ngày càng nóng lên, độ sáng của nó tiếp tục tăng lên. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự biến đổi của Trái đất thành sao Hỏa trong tương lai.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới