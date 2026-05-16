Truy tìm nam thanh niên quê Sơn La liên quan vụ 'ôm' tiền hàng rồi biến mất

SKĐS - Sau khi nhận hàng đi giao và thu tiền cho công ty, Lương Anh Tú bị tố không bàn giao lại số tiền cùng hàng hóa trị giá khoảng 54 triệu đồng.

Ngày 16/5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra hiện đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh (phường Thượng Cát, TP Hà Nội).

Theo đơn tố giác, Lương Anh Tú (sinh năm 2001; hộ khẩu thường trú tại Tiểu khu 3, xã Mường La, tỉnh Sơn La) đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt (tiền và hàng hóa có tổng gái trị: 54.000.000 đồng) thông qua hình thức đi giao hàng và thu tiền hàng nhưng sau đó không quyết toán lại tiền cho Công ty.

Đối tượng Lương Anh Tú. Ảnh: Công an Hà Nội.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Lương Anh Tú hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy Lương Anh Tú có đặc điểm như trên ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT đ/c Hoàng Văn Chương - Cán bộ thụ lý: 0379666892) hoặc qua trang facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.