Nhiều địa phương mạnh tay xử lý hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Trong 2 ngày, Thanh Hóa đã phạt 26 triệu đồng và tiêu hủy hàng trăm đôi dép giả nhãn hiệu Crocs và Adidas, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Thanh Hóa xử phạt 2 cơ sở bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thực hiện Kế hoạch cao điểm của Bộ Công Thương về giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Công văn số 476/CCQLTT-NV ngày 11/5/2026 của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa về triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong hai ngày 12 và 13/5/2026, Đội QLTT số 9 - Chi cục QLTT Thanh Hóa đã ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hộ kinh doanh có hành vi tàng trữ, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng số tiền xử phạt 26 triệu đồng.

Hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh DMS

Cụ thể, ngày 12/5/2026, Đội QLTT số 9 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Lê.T.V, địa chỉ: Thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa. Hộ kinh doanh bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng về hành vi tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; đồng thời buộc tiêu hủy 175 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs, trị giá tang vật vi phạm: 9,8 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 13/5/2026, Đội QLTT số 9 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh giày dép B.N, địa chỉ: số 977 An Dương Vương, phố Đông Văn, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Hộ kinh doanh bị xử phạt số tiền 16.000.000 đồng về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; đồng thời buộc tiêu hủy 197 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs và 78 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas, tổng trị giá tang vật vi phạm: 18,14 triệu đồng.

Hình ảnh tang vật vi phạm tại cơ sở. Ảnh DMS

Qua công tác kiểm tra, xử lý cho thấy tình trạng kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, Đội QLTT số 9 sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cà Mau phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu “Honda”, “Yamaha”

Tại Cà Mau, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu “Honda” và “Yamaha”.

Cụ thể, trong 02 ngày 13, 14/5/2026 Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra 6 cơ sở đang kinh doanh, bày bán các loại phụ tùng xe máy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Honda và Yamaha. Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập tiến hành tạm giữ hàng hoá để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh chụp: Đoàn kiểm tra đang làm việc. Ảnh DMS

Việc đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của lực lượng quản lý thị trường. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động thương mại, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân biết cách phân biệt hàng thật hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, chủ động ký cam kết với cơ sở kinh doanh không sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh có hành vi vi phạm…