Phẫn nộ con trai livestream chửi bới, dọa đánh mẹ đẻ ở Hà Tĩnh

Ngày 16/5, thông tin từ Công an xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã triệu tập B.X.C. (SN 1990, trú cùng xã) để làm rõ hành vi livestream chửi bới, đe dọa hành hung mẹ ruột gây bức xúc dư luận.

Trước đó, vào tối 15/5, trên nền tảng mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục sử dụng những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng và có hành vi đe dọa bạo lực đối với chính mẹ đẻ của mình.

B.X.C. làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Nhận được thông tin, Công an xã Kỳ Hoa đã lập tức vào cuộc và xác định danh tính đối tượng là B.X.C,. Do đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú trong đêm, đến sáng 16/5, lực lượng chức năng đã triệu tập C. lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, B. X. C. đã thừa nhận mình là chủ tài khoản Facebook và là người trực tiếp thực hiện đoạn livestream nói trên. C. khai nhận trước thời điểm phát trực tiếp đã sử dụng rượu, bia dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi.

Dù vụ việc chưa gây ra hậu quả hình sự, nhưng hành vi bất hiếu, vi phạm chuẩn mực đạo đức của đối tượng đã tạo ra dư luận xấu và chuyển tải năng lượng tiêu cực trên không gian mạng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.