Phẫn nộ con trai livestream chửi bới, dọa đánh mẹ đẻ ở Hà Tĩnh

Nam thanh niên liên tục sử dụng những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng và có hành vi đe dọa bạo lực đối với chính mẹ đẻ của mình.

Hạo Nhiên

Ngày 16/5, thông tin từ Công an xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã triệu tập B.X.C. (SN 1990, trú cùng xã) để làm rõ hành vi livestream chửi bới, đe dọa hành hung mẹ ruột gây bức xúc dư luận.

Trước đó, vào tối 15/5, trên nền tảng mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục sử dụng những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng và có hành vi đe dọa bạo lực đối với chính mẹ đẻ của mình.

B.X.C. làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Nhận được thông tin, Công an xã Kỳ Hoa đã lập tức vào cuộc và xác định danh tính đối tượng là B.X.C,. Do đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú trong đêm, đến sáng 16/5, lực lượng chức năng đã triệu tập C. lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, B. X. C. đã thừa nhận mình là chủ tài khoản Facebook và là người trực tiếp thực hiện đoạn livestream nói trên. C. khai nhận trước thời điểm phát trực tiếp đã sử dụng rượu, bia dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi.

Dù vụ việc chưa gây ra hậu quả hình sự, nhưng hành vi bất hiếu, vi phạm chuẩn mực đạo đức của đối tượng đã tạo ra dư luận xấu và chuyển tải năng lượng tiêu cực trên không gian mạng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Nghịch tử sát hại mẹ: Những nguyên nhân đau lòng

Do những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà nhiều đứa con bất hiếu đã ra tay sát hại mẹ mình dã man khiến dư luận bàng hoàng.

Nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man: Sáng 30/3, người dân sống trong con hẻm trên đường TTH 29 (thuộc tổ 4A, khu phố 2A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM) nghe tiếng kêu cứu của một cô gái vừa tháo chạy khỏi một căn nhà, người dân chạy đến thì phát hiện người mẹ là bà Ngọc (56 tuổi,) đã tử vong trong tình trạng cơ thể không nguyên vẹn, đầu bị rời khỏi cổ. Bên trong nhà là Lê Văn Vàng (34 tuổi, con trai bà Ngọc) tay cầm dao, có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo. Theo người dân tại đây, Vàng là đối tượng có tiền án tiền sự, thuộc sự theo dõi của công an địa phương.
Nghịch tử sát hại mẹ dã man chỉ vì bị la rầy do sử dụng ma tuý: Chiều 17/2, tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh bà N.T. C (SN 1984) và Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002 con bà C.) đã xảy ra tranh cãi về việc Quốc thường xuyên sử dụng trái phép ma túy. Bị mẹ la mắng, Quốc lấy 1 thanh sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu, trán... rồi tiếp tục lấy một cái lưỡi liềm chém bà C, dùng kéo đâm cho đến khi nạn nhân tử vong. 
Phẫn nộ những vụ con ngược đãi cha mẹ già thậm tệ xôn xao dư luận

(Kiến Thức) - Vụ con gái 55 tuổi ngược đãi mẹ già 87 tuổi và mắng "chết sớm đi" đã gây phẫn nộ dư luận, Ít ai nghĩ rằng những người con này có thể đánh đập bố, ngược đãi cha mẹ của mình một cách dã man như vậy.

 Ngày 1/4, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đang điều tra làm rõ về hành vi ngược đãi cha mẹ đối với bà Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi; ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn). Người bị ngược đãi là cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, mẹ ruột bà Mai).
 Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Mai sống bằng nghề buôn bán (quán cà phê) nhỏ ở địa phương. Bà này là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em. Ngày 12/2, cụ Lan qua đời ở tuổi 87. Trước đó khoảng một tháng, trên mạng xã hội (Facebook) xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh bà Mai vừa tắm vừa chửi mắng mẹ ruột của mình.
Chân dung “anh chị” của nghịch tử đánh chết mẹ ở Hà Tĩnh

Đang trong thời gian tại ngoại chờ xét xử do bắt giữ người trái pháp luật, Phan Văn Thìn (trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) lại tiếp tục đánh mẹ chấn thương sọ não, gây tử vong.

Những ngày này, vùng quê nghèo xã Cẩm Quan rúng động trước sự việc Phan Văn Thìn đánh mẹ chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.
