Khống chế, bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng đang trốn trên xe khách

CSGT Đắk Lắk đã khống chế, bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng lẩn trốn trên xe khách từ Gia Lai sang Đắk Lắk

Nguyễn Tâm

Sáng 16/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao Nguyễn Ngọc Chúc (25 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

CSGT Đắk Lắk đã khống chế, bắt giữ nghi Nguyễn Ngọc Chúc nghi can gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng ở Gia Lai khi đang lẩn trốn trên xe khách qua Đắk Lắk

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 15/5, Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) nhận được yêu cầu phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để bắt giữ Nguyễn Ngọc Chúc, nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Krông Búk đã lập tức tổ chức lực lượng chốt chặn.

Đến 14h25 cùng ngày, tổ công tác phát hiện chiếc xe khách nghi vấn đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Chúc.

Tại cơ quan công an, Chúc khai nhận, trưa ngày 10/5, đã áp sát, cướp giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ đi đường tại Gia Lai. Sau khi gây án, Chúc mang tài sản đến phường Quy Nhơn (Gia Lai) bán được 18 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

