Tai nạn chìm ghe ở Cà Mau khiến 3 người thương vong

Vụ chìm ghe tại Cà Mau khiến 3 người thương vong và bé 6 tuổi mất tích. Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm và làm rõ nguyên nhân.

Sáng 16/5, đại diện Ủy ban nhân dân xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn chìm ghe trên kênh xáng Lương Thế Trân, đoạn thuộc ấp Năm Đảm khiến 3 người trong gia đình thương vong.

Theo báo cáo bước đầu từ Công an xã Lương Thế Trân, vào khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, người dân khu vực ấp Năm Đảm nghe tiếng kêu cứu phát ra từ bến dòng kênh xáng Lương Thế Trân.

Mọi người nhanh chóng tri hô, hỗ trợ tìm kiếm và phát hiện một chiếc ghe đang bị chìm tại khu vực neo đậu dưới kênh xáng. Sau khi đưa được người gặp nạn lên bờ, vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Khu vực bến bốc dỡ vật liệu xây dựng có chiếc ghe bị chìm nằm dọc kênh xáng Lương Thế Trân, thuộc ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 15/5, ghe mang số đăng ký CM-10666 neo đậu tại một khu vực bến bốc dỡ để chờ nước lớn. Trên ghe có ba người gồm: bà Dương Thị Bích Thùy (34 tuổi) và chồng là ông K. (46 tuổi), cùng người con là bé Đ. (6 tuổi), cùng trú tại tỉnh An Giang.

Sau vụ tai nạn, bà Thùy được đưa đi cấp cứu, ông K. đã được tìm thấy thi thể nhưng đã tử vong, riêng cháu Đ. vẫn còn mất tích.

Lực lượng chức năng Cà Mau đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhận định bước đầu, nhiều khả năng phương tiện neo đậu bị phá nước dẫn đến tự chìm.

Qua điện thoại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, địa phương đã nắm được vụ việc thương tâm nêu trên. “Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng chính quyền và đoàn thể xã Lương Thế Trân đang nỗ lực hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, góp phần xoa dịu đau thương, mất mát”, đồng chí Chủ tịch chia sẻ.

Theo Hữu Tùng - Hoàn Thành/ Báo Nhân Dân
