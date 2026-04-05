Bóc trần đường dây vũ khí quân dụng tại Hải Phòng

Một đường dây buôn bán, tàng trữ và chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn vừa bị lực lượng Công an TP.Hải Phòng triệt phá thành công. Vụ án này đã khởi tố 12 bị can, trong đó kẻ cầm đầu là Phạm Thị Trúc Quỳnh, 57 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng.

Điểm đáng chú ý trong vụ án này là sự tham gia của Hoàng Sơn, 60 tuổi, một cựu vận động viên bắn súng. Với kiến thức chuyên sâu về cấu tạo và cách thức hoạt động của các loại súng, đạn, Sơn đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo và sửa chữa vũ khí cho đường dây.

Trước đó, vào tối ngày 4.2, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Quỳnh cùng Lê Minh Tiến, 55 tuổi, đang trên đường vận chuyển một lô hàng vũ khí quân dụng bao gồm súng ngắn, đạn dược và các phụ kiện đi giao cho khách tại đường Trường Chinh, quận Kiến An.

Cùng thời điểm, các mũi trinh sát đã đồng loạt khám xét nơi ở của Hoàng Sơn tại quận Kiến An, thu giữ số lượng lớn súng, hàng nghìn viên đạn cùng hệ thống máy móc chuyên dụng cho việc chế tạo vũ khí quân dụng.

Qua quá trình điều tra mở rộng, công an đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan, trong đó có những kẻ có tiền án, tiền sự và hoạt động trong giới giang hồ.

Tổng cộng, cơ quan điều tra đã thu giữ 11 khẩu súng, bao gồm 6 khẩu thuộc loại vũ khí quân dụng, 6.700 viên đạn (trong đó có 5.698 viên đạn quân dụng), 779 vỏ đạn, hạt nổ, bi sắt và nhiều linh kiện khác như nòng súng, báng súng và ống giảm thanh.

Theo nhận định của cơ quan công an, đường dây này hoạt động cực kỳ tinh vi, các đối tượng hạn chế phô trương, thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú và cất giấu tang vật ở nhiều nơi khác nhau để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Để che đậy hành vi phạm pháp, một số đối tượng còn tạo vỏ bọc bằng cách xin vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Trúc Quỳnh không trực tiếp tham gia giao dịch mà chỉ điều hành từ xa. Quỳnh chỉ đạo Lê Minh Tiến vận chuyển vũ khí cho khách hàng. Thanh toán được thực hiện dưới nhiều hình thức như chuyển khoản hoặc tiền mặt nhằm gây khó khăn cho việc điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Hiện tại, Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.