Sét đánh làm chết đàn bò 14 con ở Quảng Trị

Một đàn bò 14 con của người dân ở Quảng Trị bỗng nhiên bị chết bất thường ở trong rừng, nguyên nhân được xác định bị sét đánh.

Tối ngày 16/5, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang tiến hành rà soát để có phương án hỗ trợ đối với các hộ dân có đàn bò bị sét đánh chết ở trong rừng.

Hình ảnh đàn bò bị sét đánh chết

Theo đó vào ngày 15/5, người dân phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc địa phận thôn Cù Bai. Nhận được tin báo, UBND xã Hướng Lập phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Hướng Lập đến kiểm tra hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bò chết khoảng 2 ngày trước, thời điểm đó trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Nguyên nhân bò chết được xác định do sét đánh, tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. Số bò này được các hộ dân trên địa bàn chăn thả trong rừng.

Hiện các đơn vị liên quan tổ chức khử trùng, tiêu hủy tập trung số bò theo đúng quy định.