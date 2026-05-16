Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sét đánh làm chết đàn bò 14 con ở Quảng Trị

Một đàn bò 14 con của người dân ở Quảng Trị bỗng nhiên bị chết bất thường ở trong rừng, nguyên nhân được xác định bị sét đánh.

Hoàng Lý

Tối ngày 16/5, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang tiến hành rà soát để có phương án hỗ trợ đối với các hộ dân có đàn bò bị sét đánh chết ở trong rừng.

88697f8f-075a-4647-8b47-c17002656c65.jpg
Hình ảnh đàn bò bị sét đánh chết

Theo đó vào ngày 15/5, người dân phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc địa phận thôn Cù Bai. Nhận được tin báo, UBND xã Hướng Lập phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Hướng Lập đến kiểm tra hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bò chết khoảng 2 ngày trước, thời điểm đó trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Nguyên nhân bò chết được xác định do sét đánh, tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. Số bò này được các hộ dân trên địa bàn chăn thả trong rừng.

Hiện các đơn vị liên quan tổ chức khử trùng, tiêu hủy tập trung số bò theo đúng quy định.

Mời độc giả xem thêm video nước lũ cuốn trôi nhà dân ở Quảng Trị.
#Sét đánh làm chết đàn bò ở Quảng Trị #sét đánh #bò chết #Quảng Trị

Bài liên quan

Xã hội

Phẫn nộ con trai livestream chửi bới, dọa đánh mẹ đẻ ở Hà Tĩnh

Nam thanh niên liên tục sử dụng những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng và có hành vi đe dọa bạo lực đối với chính mẹ đẻ của mình.

Ngày 16/5, thông tin từ Công an xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã triệu tập B.X.C. (SN 1990, trú cùng xã) để làm rõ hành vi livestream chửi bới, đe dọa hành hung mẹ ruột gây bức xúc dư luận.

Trước đó, vào tối 15/5, trên nền tảng mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục sử dụng những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng và có hành vi đe dọa bạo lực đối với chính mẹ đẻ của mình.

Xem chi tiết

Xã hội

Tai nạn chìm ghe ở Cà Mau khiến 3 người thương vong

Vụ chìm ghe tại Cà Mau khiến 3 người thương vong và bé 6 tuổi mất tích. Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm và làm rõ nguyên nhân.

Sáng 16/5, đại diện Ủy ban nhân dân xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn chìm ghe trên kênh xáng Lương Thế Trân, đoạn thuộc ấp Năm Đảm khiến 3 người trong gia đình thương vong.

Theo báo cáo bước đầu từ Công an xã Lương Thế Trân, vào khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, người dân khu vực ấp Năm Đảm nghe tiếng kêu cứu phát ra từ bến dòng kênh xáng Lương Thế Trân.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Đây là một trong những động thái nằm trong đợt cao điểm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh vi phạm bản quyền trên môi trường số diễn biến phức tạp.

Bị can Diệp Văn Lập (trái) và Nguyễn Hải Bình. Ảnh VTC news
Bị can Diệp Văn Lập (trái) và Nguyễn Hải Bình. Ảnh VTC news
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới