Bụi Mặt trăng có đặc tính gì khiến các nhà khoa học lo lắng?

Bụi Mặt Trăng luôn là một vấn đề nan giải đối với các nhà thám hiểm không gian. Một nghiên cứu mới do TS Slava Turyshev thuộc Phòng thí nghiệm Phản lực (JPL) của NASA dẫn đầu đã cung cấp dữ liệu chính xác hơn về các đặc tính vật lý của bụi Mặt Trăng, mang lại những hiểu biết quan trọng cho các tàu thăm dò thế hệ tiếp theo và việc xây dựng các căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng.

Không giống như Trái Đất, Mặt trăng không có chu trình nước và các hạt bụi của nó không giống như các hạt bụi trên Trái Đất có hình tròn, bụi Mặt trăng lại sắc nhọn và dễ bám vào quần áo, dụng cụ, thậm chí cả các bánh răng cơ khí, gây hư hại đáng kể. Turyshev chỉ ra rằng, lực Van der Waals (lực hút tĩnh điện) giữa các hạt bụi mạnh hơn lực hấp dẫn của Mặt Trăng hàng trăm triệu lần, khiến chúng gần như không thể loại bỏ một khi đã bám vào.

Bụi mang điện tích, có thể gây nhiễu cho ăngten và thiết bị liên lạc, làm giảm hiệu quả truyền tín hiệu. Đặc tính của bụi thay đổi tùy thuộc vào khu vực: vùng Maria làm tăng tải điện môi, trong khi vùng cao nguyên có thể làm thay đổi điện dung, ảnh hưởng đến các tần số cụ thể. Vùng bị che khuất vĩnh viễn (PSR) trên Mặt trăng có độ dẫn điện thấp và dễ tích tụ tĩnh điện; khi phóng điện, tĩnh điện có thể làm hỏng thiết bị điện tử.

Quản lý nhiệt cũng là một thách thức. Tàu thăm dò ChaSTE của Ấn Độ đã phát hiện ra rằng, bụi trên bề mặt có độ dẫn nhiệt cao, ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt, trong khi lớp đất vài centimet bên dưới lại đặc hơn và có độ dẫn nhiệt tốt hơn. Hơn nữa, thí nghiệm NILS trên tàu Chang'e-6 của Trung Quốc cho thấy bức xạ mặt trời tạo thành một lớp ion hydro tích điện trên bề mặt, gây ra hiện tượng "nhảy tĩnh điện", cho phép bụi bay lơ lửng vài mét.

Turyshev nhấn mạnh rằng, những dữ liệu này rất quan trọng đối với các kỹ sư thiết kế căn cứ và tàu thăm dò trên Mặt Trăng. Mặc dù còn nhiều thách thức, việc hiểu rõ các đặc tính của bụi Mặt Trăng là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho việc thám hiểm của con người và sự sinh sống lâu dài trên Mặt Trăng. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho bụi Mặt Trăng, thay vì ảo tưởng rằng "nó sẽ không gây ra rắc rối".