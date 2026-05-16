Khởi tố 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Đây là một trong những động thái nằm trong đợt cao điểm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh vi phạm bản quyền trên môi trường số diễn biến phức tạp.

Bị can Diệp Văn Lập (trái) và Nguyễn Hải Bình. Ảnh VTC news

Các vụ án được xác định xảy ra tại nhiều doanh nghiệp và mô hình kinh doanh nội dung số, gồm BH Media, Lululola Entertainment, nhóm 1900 Group, Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời. Cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can là lãnh đạo, quản lý và cá nhân điều hành liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác, sử dụng tác phẩm âm nhạc và nội dung số.

Trong đó, ông Nguyễn Hải Bình - Tổng giám đốc BH Media; ông Võ Văn Nam - Giám đốc Lululola Entertainment; cùng nhiều cá nhân thuộc 1900 Group và Mây Sài Gòn bị cáo buộc liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong quá trình vận hành và khai thác nội dung.

Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn và được C03 thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, bị can Diệp Văn Lập (nghệ danh ca sĩ bolero Quang Lập), chủ Trung tâm Giọng ca để đời, cũng bị khởi tố trong cùng nhóm vụ án. Ông Quang Lập được biết đến là một giọng ca bolero có lượng theo dõi lớn trên nền tảng số, với nhiều bản cover thu hút hàng triệu lượt xem, nghe.

Cơ quan điều tra cho biết việc khởi tố xuất phát từ kết quả xác minh, thu thập tài liệu về dấu hiệu vi phạm trong việc sử dụng, khai thác và phân phối nội dung có bản quyền. Các hành vi này được đánh giá có liên quan đến nhiều hệ thống sản xuất - phân phối nội dung quy mô lớn, trải rộng trên nhiều mô hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Hiện C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời phối hợp thu hồi tài sản, xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường hướng dẫn, phối hợp với công an địa phương nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân vi phạm chủ động khắc phục hậu quả để được xem xét chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.