Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 35kg pháo lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép 35kg pháo nổ đi tiêu thụ, N.T.V (tỉnh Quảng Trị) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 21/01, thông tin từ Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển trái phép 35kg pháo nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 20/1, tại khu vực ven biển phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Tổ công tác Cục Nghiệp vụ pháp luật Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) và Công an phường Đông Hà tiến hành kiểm tra một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện N.T.V (trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đang vận chuyển khoảng 35kg pháo nổ. Đối tượng khai nhận số pháo trên được vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện, Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang, đồng thời bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

