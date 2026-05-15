Điều tra vụ người đàn ông đâm vợ cũ rồi tự tử ở Quảng Trị

Sau khi đâm vợ cũ trọng thương, người đàn ông ở Quảng Trị đã dùng dao tự tử nhưng bất thành.

Hạo Nhiên

Ngày 15/5, thông tin từ UBND phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan Công an đang điều tra vụ việc người đàn ông dùng dao tấn công một người phụ nữ rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị N.T.H.L (33 tuổi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HN

Trước đó, khoảng 7h ngày 15/5, chị L bị chồng cũ là anh H.S.H dùng dao đâm vào người sau khi có xích mích về chuyện tình cảm.

Sau khi gây án, H. trở về nhà, đóng cửa và có ý định tự tử bằng dao, nhưng được gia đình phát hiện và đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Còn chị L được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương nặng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người đàn ông đập phá hũ cốt gia đình người tình vì ghen tuông

Nghi ngờ người yêu có nhân tình mới, Đặng Viết Văn (TP. Hồ Chí Minh) đã ra tay hành hung nạn nhân rồi đập phá 6 hũ hài cốt của gia đình người tình.

Ngày 13/5, thông tin từ Công an xã Phú Hựu (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Đức Lộc (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Đặng Viết Văn (SN 1980, tạm trú TPHCM) để điều tra về hành vi "Xâm phạm hài cốt".

Theo điều tra ban đầu, 3 năm nay, Đặng Viết Văn có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ trú tại xã Phú Hựu. Gần đây, do nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với người khác, nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Truy tìm nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở xã Kim Phú, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 100 người truy tìm nghi phạm gây án.

Chiều 12/5, lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 100 người, chia làm nhiều tổ tiếp tục truy tìm đối tượng Đ.X.T (29 tuổi, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú), là nghi phạm đang bỏ trốn sau khi gây ra cái chết đối với chị Cao Thị S.

Được biết, nghi phạm Đ.X.T chồng cũ của chị S; T và chị S đã có 4 người con; gần đây hai vợ chồng xảy ra xích mích, bất hoà nên vừa làm thủ tục ly hôn.

Bé gái 4 tuổi tử vong sau khi bị mẹ đẻ và người tình của mẹ bị bạo hành

Cháu gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau khi bị mẹ đẻ và người tình bạo hành dã man, bỏ đói tại phòng trọ. Vụ việc gây rúng động dư luận về nạn bạo hành trẻ em

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong thương tâm

Ngày 6/5, bé gái 4 tuổi tử vong sau ba ngày nhập viện nghi do bị cha dượng bạo hành nhiều lần tại phòng trọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết của bé gái 4 tuổi, đang ở trọ cùng gia đình trên địa bàn phường Phú Diễn, TP. Hà Nội.

