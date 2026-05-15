Điều tra vụ người đàn ông đâm vợ cũ rồi tự tử ở Quảng Trị

Sau khi đâm vợ cũ trọng thương, người đàn ông ở Quảng Trị đã dùng dao tự tử nhưng bất thành.

Ngày 15/5, thông tin từ UBND phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan Công an đang điều tra vụ việc người đàn ông dùng dao tấn công một người phụ nữ rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị N.T.H.L (33 tuổi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HN

Trước đó, khoảng 7h ngày 15/5, chị L bị chồng cũ là anh H.S.H dùng dao đâm vào người sau khi có xích mích về chuyện tình cảm.

Sau khi gây án, H. trở về nhà, đóng cửa và có ý định tự tử bằng dao, nhưng được gia đình phát hiện và đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Còn chị L được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương nặng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.