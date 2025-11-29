Triệt phá 2 tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 28 đối tượng

Chỉ trong 3 ngày, lực lượng Công an xã Trần Đề (TP Cần Thơ) đã triệt xóa 2 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền, bắt 28 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 29/11, thông tin từ Công an xã Trần Đề (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công 2 tụ điểm đá gà, bắt 28 đối tượng, thu giữ 28 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào lúc 12h, ngày 20/11, Công an xã Trần Đề đã bắt quả tang 21 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 08 con gà, 28 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tiếp đến, khoảng 11h, ngày 23/11, tại khu vực ấp Đầu Giồng, Công an xã Trần Đề tiếp tục bắt quả tang 07 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ 02 con gà và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

