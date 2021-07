Nhà khoa học Việt nổi danh khắp thế giới vì mê… ngủ

GS. Đặng Vũ Thiên Thanh làm việc tại các ĐH, bệnh viện, tổ chức khoa học hàng đầu thế giới như Quỹ nghiên cứu khoa học quốc gia Bỉ (FNRS), Bệnh viện Pitié-Salpêtrière (Paris - Pháp), Bệnh viện Zurich (Thụy Sĩ), Trường y khoa Harvard (Boston - Mỹ), ĐH Montréal (Canada).

Anh còn giành được hàng loạt giải thưởng của các tổ chức rất uy tín như Hội Nghiên cứu giấc ngủ châu Âu, Hội Nghiên cứu giấc ngủ Mỹ, Hội Thần kinh học Bỉ ... Ngoài ra, anh là tác giả của nhiều bài viết trên các chuyên san khoa học PNAS, Annals of the New York Academy of Science, PloS Biology, Journal of Sleep Research…