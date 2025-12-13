Trần Thịnh Phát trúng gói thầu tại Bến Thành Corp: Tiết kiệm "nhỏ giọt"

Vượt qua quy trình lựa chọn, Công ty TNHH Trần Thịnh Phát vừa trúng gói thầu xây lắp hơn 8,7 tỷ đồng tại Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt mức 0,12%.

Ngày 27/11/2025, ông Phan Tấn Thảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV (Ben Thanh Corp) đã ký Quyết định số 166/QĐ-TCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc hạng mục: Thực hiện cải tạo, sửa chữa bờ kè hồ sự cố và phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường KCN Bình Chiểu, địa điểm phường Tam Bình, TP HCM.

Quyết định số 166/QĐ-TCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Chiến thắng với tỷ lệ tiết kiệm 0,12%

Theo Quyết định số 166/QĐ-TCT, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Trần Thịnh Phát (có địa chỉ tại TP HCM). Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Cụ thể, giá gói thầu được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo Quyết định số 158/QĐ-TCT ngày 04/11/2025) là 8.775.088.930 đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Trần Thịnh Phát là 8.764.543.636 đồng.

Như vậy, so với giá dự toán gói thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước thông qua công tác đấu thầu là 10.545.294 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt con số khiêm tốn khoảng 0,12%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Theo tìm hiểu, gói thầu này sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Bến Thành. Việc áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm mục đích tăng tính cạnh tranh, minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc giá trúng thầu bám sát giá gói thầu với mức giảm giá không đáng kể thường đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh thực tế tại gói thầu này.

"Gương mặt thân quen" năm 2025

Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Trần Thịnh Phát là một cái tên không mấy xa lạ đối với Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, đặc biệt trong năm 2025.

Chỉ tính riêng từ tháng 2/2025 đến tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã được công bố trúng 3 gói thầu, và cả 3 gói thầu này đều do Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV làm chủ đầu tư/bên mời thầu.

Cụ thể, trước khi trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 8,7 tỷ đồng nêu trên, vào ngày 10/09/2025, Công ty TNHH Trần Thịnh Phát đã được lựa chọn thực hiện gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng" (cũng do Ben Thanh Corp mời thầu) với giá trúng thầu 130.000.000 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Xa hơn, vào ngày 17/02/2025, đơn vị này cũng trúng gói thầu "Tư vấn giám sát" với giá trị 25.000.000 đồng, cũng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại chính chủ đầu tư này.

Như vậy, tổng giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Trần Thịnh Phát tại Bến Thành Corp trong năm 2025 là hơn 8,9 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý trong hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Trần Thịnh Phát là sự chuyển dịch linh hoạt giữa vai trò tư vấn giám sát và nhà thầu thi công tại cùng một chủ đầu tư trong thời gian ngắn.

Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện gói thầu đó. Mặc dù các gói thầu tư vấn giám sát mà Công ty TNHH Trần Thịnh Phát trúng trước đó có thể thuộc các hạng mục hoặc dự án khác nhau, nhưng tần suất trúng thầu dày và việc đảm nhận nhiều vai trò khác nhau tại cùng một đơn vị nhà nước cho thấy mối quan hệ "khắng khít" giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

Cần nâng cao hiệu quả cạnh tranh

Luật Đấu thầu năm 2023 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu đều hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả chi tiêu công.

Việc một gói thầu xây lắp có giá trị gần 9 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng là con số rất đáng suy ngẫm. Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã có những quy định rất cụ thể về việc công khai, minh bạch thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm khuyến khích nhiều nhà thầu tham dự.

Đối với trường hợp của Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV và Công ty TNHH Trần Thịnh Phát, việc các gói thầu liên tiếp về tay một nhà thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, hoặc qua chỉ định thầu, đòi hỏi chủ đầu tư cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để thu hút đông đảo nhà thầu tham dự, qua đó lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, tránh tình trạng "độc diễn" trên sân thầu.