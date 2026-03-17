Cuộc đua doanh thu phim Việt, 'Thỏ ơi' dẫn đầu với gần 446 tỷ

Sau gần một tháng ra rạp, “Thỏ ơi” vẫn dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt, trong khi các phim ra mắt sau đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách.

“Thỏ ơi” dẫn đầu phòng vé

Khởi chiếu từ ngày 17/2, bộ phim “Thỏ ơi” do Trấn Thành đảm nhận vai trò sản xuất, đạo diễn và diễn viên hiện dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu khoảng 446 tỷ đồng (theo dữ liệu của Box Office Vietnam – đơn vị theo dõi phòng vé độc lập).

Phim xoay quanh Hải Linh – một MC talkshow nổi tiếng chuyên tư vấn chuyện tình cảm. Cuộc sống của cô bất ngờ đảo lộn khi một khách mời tên Thỏ xuất hiện trong chương trình và tiết lộ mối quan hệ phức tạp với Phong - chồng của Hải Linh.

Cũng khởi chiếu ngày 17/2, bộ phim “Nhà ba tôi một phòng” do Trường Giang sản xuất kiêm diễn viên đạt khoảng 110 tỷ đồng doanh thu. Tác phẩm kể về một ông bố đơn thân cùng cô con gái đam mê thời trang, không muốn tiếp nối nghề làm mắm truyền thống của gia đình.

Ra rạp cùng thời điểm với “Thỏ ơi”, bộ phim “Báu vật trời cho” hiện đạt khoảng 103 tỷ đồng doanh thu. Nội dung phim kể về Ngọc – một người mẹ đơn thân mang thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trong hành trình chạy trốn quá khứ, cô tình cờ gặp Hồng – người đàn ông chính là cha ruột của con trai mình.

Trong khi đó, hai bộ phim ra mắt ngày 6/3 là “Tài” và “Quỷ nhập tràng 2” tiếp tục tạo nên sự cạnh tranh ở phòng vé.

“Tài” do Mai Tài Phến đạo diễn, biên kịch và đóng chính, với sự tham gia sản xuất và diễn xuất của Mỹ Tâm. Phim kể về Tài – người đàn ông làm nhiều nghề, thậm chí tham gia những phi vụ nguy hiểm để thực hiện ước mơ xây một ngôi nhà cho mẹ. Tác phẩm hiện thu về khoảng 92 tỷ đồng.

Trong khi đó, “Quỷ nhập tràng 2” đạt khoảng 73 tỷ đồng doanh thu. Phim là câu chuyện tiền truyện xoay quanh nhân vật Minh Như, người trở về xưởng nhuộm của gia đình sau nhiều năm bị xua đuổi. Tại đây, cô phải đối mặt với hàng loạt hiện tượng ma quái, đồng thời dần khám phá sự thật tàn khốc về cái chết của mẹ và giao ước đẫm máu trong quá khứ.

Dự án nào sẽ vượt mặt “Thỏ ơi” trong thời gian ngắn?

Theo thống kê số suất chiếu trong ngày 16/3, “Quỷ nhập tràng 2” đang dẫn đầu với 3.777 suất, tiếp theo là “Tài” với 1.695 suất. Trong khi đó, “Thỏ ơi” còn 518 suất chiếu, “Báu vật trời cho” còn 42 suất, còn “Nhà ba tôi một phòng” chỉ còn 6 suất chiếu mỗi ngày.

Dù số suất chiếu giảm dần theo thời gian công chiếu, “Thỏ ơi” vẫn giữ vị trí dẫn đầu doanh thu. Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của bộ phim sau gần một tháng ra rạp.

Với mức doanh thu khoảng 446 tỷ đồng, “Thỏ ơi” đang tạo ra khoảng cách khá lớn so với các bộ phim còn lại. Vì vậy, khả năng bị vượt mặt trong giai đoạn cuối phòng vé gần như rất thấp, trừ khi xuất hiện một dự án mới có sức hút đặc biệt.

Ở nhóm phim đang chiếu, “Quỷ nhập tràng 2” có lợi thế về số suất chiếu và thuộc dòng phim kinh dị – thể loại thường thu hút khán giả trẻ. Trong khi đó, “Tài” duy trì doanh thu ổn định nhờ sức hút của Mỹ Tâm cùng dàn diễn viên quen thuộc. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, hai tác phẩm này khó có thể rút ngắn khoảng cách với “Thỏ ơi”.

Hai bộ phim ra mắt cùng thời điểm với “Thỏ ơi” là “Báu vật trời cho” và “Nhà ba tôi một phòng” cũng đã bước vào giai đoạn giảm mạnh suất chiếu, khiến cơ hội tăng tốc doanh thu gần như không còn nhiều.

Đáng chú ý, vào ngày 8/3, Trấn Thành cùng dàn diễn viên đã tổ chức cinetour và đẩy mạnh hoạt động quảng bá nhằm thu hút thêm khán giả ở giai đoạn nước rút. Nếu duy trì nhịp bán vé ổn định trong những tuần cuối cùng, “Thỏ ơi” hoàn toàn có khả năng tiến gần hoặc vượt thành tích 475 tỷ đồng của bộ phim “Nhà bà Nữ” – tác phẩm trước đó cũng do Trấn Thành sản xuất.