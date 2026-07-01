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Sống Khỏe

Cứu sống trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi mắc cùng lúc teo thực quản và dị tật tim

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công cho một trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi mắc teo thực quản type C kèm rò khí - thực quản, đồng thời có dị tật tim bẩm sinh.

Thúy Nga

Bệnh nhi là con thứ hai trong gia đình, sinh thường đủ tháng bằng, cân nặng khi sinh 3,3kg. Trong thời gian mang thai, người mẹ được phát hiện tình trạng đa ối - một dấu hiệu có thể gợi ý thai nhi mắc teo thực quản.

Sau sinh, trẻ được bú mẹ bình thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ hai, trẻ bắt đầu nôn trớ nhiều lần, nôn ra sữa lẫn dịch vàng xanh, sùi nhiều bọt ở miệng. Dù vẫn đi ngoài phân su nhưng các triệu chứng ngày càng nặng.

Sau khi điều trị ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện không cải thiện, trẻ được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

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Trẻ được hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Kết quả chụp X-quang thực quản - dạ dày xác định trẻ mắc teo thực quản type C - thể bệnh thường gặp nhất, trong đó đoạn trên của thực quản bị gián đoạn, còn đoạn dưới thông bất thường với khí quản. Phim X-quang bụng ghi nhận nhiều quai ruột chứa hơi, phù hợp với chẩn đoán có lỗ rò khí - thực quản.

Đáng chú ý, siêu âm tim còn phát hiện trẻ mắc còn ống động mạch (PDA) và thông liên nhĩ lớn (ASD), làm gia tăng đáng kể nguy cơ trong quá trình gây mê, phẫu thuật cũng như hồi sức sau mổ.

Ê-kíp phẫu thuật thực hiện nối thực quản tận - tận và khâu đóng lỗ rò thực quản - khí quản, nhằm tái lập sự lưu thông của đường tiêu hóa và loại bỏ đường thông bất thường giữa thực quản với khí quản.

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Chăm sóc bệnh nhi tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Nhờ được chẩn đoán sớm, can thiệp đúng thời điểm cùng quá trình hồi sức chuyên sâu, trẻ đáp ứng điều trị tốt. Sau 27 ngày điều trị, bệnh nhi tự thở hoàn toàn, bú sữa qua đường miệng tốt, tiêu hóa bình thường, tăng trưởng ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, teo thực quản là dị tật bẩm sinh hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Khoảng một nửa số trường hợp mắc bệnh có kèm theo các dị tật bẩm sinh khác, trong đó dị tật tim là nhóm thường gặp nhất.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khuyến cáo, sau sinh, nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện:

- Nôn trớ liên tục ngay sau bú.

- Sùi nhiều bọt ở miệng, khó nuốt.

- Ho, sặc, tím tái khi bú.

- Nôn ra dịch vàng xanh.

- Người mẹ có tiền sử đa ối trong thai kỳ.

cần đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi hoặc ngoại nhi càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Việc chẩn đoán và chuyển tuyến kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả điều trị, giúp hạn chế biến chứng, nâng cao tỷ lệ cứu sống và mang lại cơ hội phát triển khỏe mạnh cho trẻ mắc các dị tật bẩm sinh phức tạp.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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