TP HCM thử nghiệm "một cửa số" trên Cổng dịch vụ công

Video: Hướng dẫn đổi giấy phép lái xe online.

Ngày 23/2/2025, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết người dân muốn cấp đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Bộ Công an và nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã.

Theo đó, với hình thức trực tuyến, người dân có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng Bộ Công an. Sau đó, người dân kê khai theo hướng dẫn và hoàn thành nộp lệ phí qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ.

Nếu người dân đăng ký dịch vụ bưu chính, giấy phép lái xe sẽ được chuyển trả sau 5 ngày làm việc. Đồng thời, dữ liệu điện tử về giấy phép lái xe của người dân sẽ được tự động cập nhật trên môi trường điện tử qua trang tra cứu thông tin của Cục Cảnh sát giao thông và VneID.

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để xuất trình giấy phép lái xe cho người kiểm soát và cảnh sát giao thông cũng sử dụng môi trường điện tử để kiểm tra, xác thực qua ứng dụng chuyên biệt.