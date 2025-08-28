Hà Nội

TP HCM: Nhà thầu Đan Vĩ sẽ thi công mạng lưới DMA tại quận 12 cũ

Sawaco vừa công bố Công ty TNHH Đan Vĩ trúng gói thầu 6,687 tỷ đồng phát triển mạng lưới cấp nước quận 12, sau khi vượt qua hai đối thủ cạnh tranh.

Ngọc Tân

Theo đó, ngày 21/8/2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (Sawaco) chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói "Cung cấp vật tư và thi công xây lắp" dự án phát triển mạng lưới cấp nước tại Quận 12. Vượt qua hai đối thủ, Công ty TNHH Đan Vĩ giành chiến thắng với giá trúng 6,687 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng cấp nước đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân địa phương.

Vượt 2 đối thủ, trúng thầu

Dự án “Thiết lập vùng tách mạng và hoàn thiện mạng lưới các DMA quận 12 (đợt 3)" đã được Sawaco phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 803/QĐ-TCT-KHĐT ngày 16/4/2025. Gói thầu này do Công ty CP Cấp nước Trung An đảm nhận mời thầu, Công ty CP XD và Giải pháp Công nghệ Môi trường Việt Nam trúng gói tư vấn giám sát thi công xây lắp.

Sau đó hơn 2 tháng, Sawaco đã ban hành Quyết định số E2500213318_2506021217 phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho gói thầu vào ngày 23/6/2025. Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu vào ngày 17/6/2025, với giá dự toán là 6,931 tỷ đồng. Cuộc đua thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu: Công ty TNHH Đan Vĩ, Công ty TNHH Công trình Cấp thoát nước và Hạ tầng đô thị M.A.T và Công ty TNHH TM XD Việt Long (Công ty Việt Long).

qdinh-1810-1.jpg
Trích một phần Quyết định số 1810/QĐ-TCT-KHĐT. Nguồn MSC.

Kết quả cuối cùng được phê duyệt tại Quyết định số 1810/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21/8/2025, do ông Trần Quang Minh – Tổng Giám đốc Sawaco ký. Công ty TNHH Đan Vĩ đã được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu với mức giá 6,687 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà thầu M.A.T xếp hạng thứ 2, với giá dự thầu 6,750 tỷ đồng và Công ty Việt Long đã bị loại ngay từ đầu, do hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) không đáp ứng E-HSMT về đánh giá tính hợp lệ.

Đan Vĩ - Việt Long, hai đối thủ nhiều “duyên nợ”

Nhà thầu Việt Long không phải là đối thủ xa lạ với Đan Vĩ, bởi cả hai từng nhiều lần “chạm trán” trong những cuộc đua thầu do Sawaco làm chủ đầu tư.

Một trong những lần cạnh tranh đáng chú ý là gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (từ cầu Chợ Cầu đến cầu Bến Phân), quận Gò Vấp. Gói thầu này có giá dự toán 8,562 tỷ đồng. Kết quả, Công ty TNHH Đan Vĩ chỉ xếp hạng 3 với giá dự thầu 8,430 tỷ đồng, trong khi Việt Long giành chiến thắng với giá trúng 8,328 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2400572379_2503121523, ngày 17/3/2025).

swaco-2.jpg
Công ty Đan Vĩ - Việt Long từng tham gia đấu nhiều gói thầu do Sawaco làm chủ đầu tư. Ảnh IT.

Trước đó không lâu, ngày 31/12/2024, hai nhà thầu này cũng từng cạnh tranh tại một gói thầu tương tự: cung cấp vật tư và thi công công trình thuộc dự án Đầu tư lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy trên tuyến ống cấp 3 địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Đợt 2). Tại lần đối đầu này, cục diện đảo ngược: Công ty TNHH Đan Vĩ đã xuất sắc trúng thầu với giá 7,702 tỷ đồng, còn Việt Long lại thất bại do hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm (theo Quyết định số 2921/QĐ-TCT-KHĐT).

Những cuộc cạnh tranh này, nhìn ở góc khác, cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về tính thực chất của thị trường đấu thầu. Việc Đan Vĩ và Việt Long liên tục thay nhau thắng thầu tại các dự án lớn của Sawaco chưa hẳn đã phản ánh một môi trường hoàn toàn minh bạch và cạnh tranh khốc liệt, mà có thể cho thấy sự khép kín giữa một nhóm nhà thầu quen mặt, khi các gói thầu chủ yếu xoay quanh vài cái tên quen thuộc.

#thi công mạng lưới DMA quận 12 #dự án cấp nước quận 12 #nhà thầu Đan Vĩ #công ty TNHH Đan Vĩ #gói thầu cấp nước Sawaco #thi công hạ tầng cấp nước TP HCM

TP HCM: Công ty Minh Phát trúng gói thầu sửa đường Võ Trường Toản hơn 6,6 tỷ

Công ty Minh Phát vừa được Ban QLDA ĐT XD khu vực Phú Mỹ chọn thi công sửa chữa đường Võ Trường Toản, phường Phú Mỹ, TP HCM, với giá trúng thầu hơn 6,6 tỷ đồng.

Mới đây, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp sửa chữa đường Võ Trường Toản (khu phố Lam Sơn, phường Phú Mỹ). Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát (Công ty Minh Phát, địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh trước sáp nhập: xã Long Mỹ, huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được chọn với giá trúng thầu 6,676 tỷ đồng, tiết kiệm được 54 triệu đồng so với giá dự toán 6,730 tỷ đồng, tức chỉ đạt mức tiết kiệm chưa đến 1%.

Dự án sửa chữa đường Võ Trường Toản được khởi động sau khi được ông Nguyễn Tấn Cường – Chủ tịch UBND TP Phú Mỹ ký Quyết định số 1496 ngày 15/5/2025, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư 8,06 tỷ đồng.

Xem chi tiết

TP HCM: Điểm danh những gói thầu của PN Bà Rịa

Công ty PN Bà Rịa từng trúng thầu tuyệt đối 6/6 gói tại Ban QLDA huyện Đất Đỏ, tổng giá trị gần 48 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng giá trị trúng thầu của nhà thầu.

Theo ghi nhận, dù mới được thành lập hơn 6 năm nhưng Công ty TNHH PN Bà Rịa đã sớm khẳng định được vị thế vững chắc, với tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 95 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp này là sự thống lĩnh tuyệt đối tại địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi PN Bà Rịa đã giành chiến thắng trong tất cả 6 gói thầu đã tham dự, khẳng định vai trò là đối tác chủ lực của chính quyền địa phương.

Được thành lập vào tháng 4/2019, nhà thầu PN Bà Rịa có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Đất Đỏ, TP HCM, do Võ Xuân Thạnh là người đại diện pháp luật. Chỉ một năm sau khi thành lập, vào tháng 3/2020, công ty đã chính thức tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Xem chi tiết

TP HCM: Công ty Minh Phát - nhà vô địch trúng thầu trăm tỷ tại Đất Đỏ

Công ty Minh Phát nhiều năm tham dự và trúng hàng loạt gói thầu hạ tầng tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, đặc biệt ở huyện Đất Đỏ, với tổng giá trị hơn trăm tỷ đồng.

Theo đó, ngoài việc trúng gói thầu xây lắp sửa chữa đường Võ Trường Toản (khu phố Lam Sơn, phường Phú Mỹ) do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Phú Mỹ làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Phát (Công ty Minh Phát) trong nhiều năm qua đã tham gia và trúng nhiều gói thầu xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, trong đó nổi bật là chuỗi dự án tại huyện Đất Đỏ cũ.

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận đến ngày 25/8/2025 cho thấy, Công ty Minh Phát đã tham gia tổng cộng 59 gói thầu, trong đó trúng 32 gói, không trúng 21 gói, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt 188,31 tỷ đồng; riêng giá trị các gói độc lập là 105,26 tỷ đồng, còn lại 83,04 tỷ đồng thuộc các gói liên danh (tính trên toàn bộ giá trị của các thành viên).

Xem chi tiết

