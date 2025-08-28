TP HCM: Nhà thầu Đan Vĩ sẽ thi công mạng lưới DMA tại quận 12 cũ

Theo đó, ngày 21/8/2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (Sawaco) chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói "Cung cấp vật tư và thi công xây lắp" dự án phát triển mạng lưới cấp nước tại Quận 12. Vượt qua hai đối thủ, Công ty TNHH Đan Vĩ giành chiến thắng với giá trúng 6,687 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng cấp nước đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân địa phương.

Vượt 2 đối thủ, trúng thầu

Dự án “Thiết lập vùng tách mạng và hoàn thiện mạng lưới các DMA quận 12 (đợt 3)" đã được Sawaco phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 803/QĐ-TCT-KHĐT ngày 16/4/2025. Gói thầu này do Công ty CP Cấp nước Trung An đảm nhận mời thầu, Công ty CP XD và Giải pháp Công nghệ Môi trường Việt Nam trúng gói tư vấn giám sát thi công xây lắp.

Sau đó hơn 2 tháng, Sawaco đã ban hành Quyết định số E2500213318_2506021217 phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) cho gói thầu vào ngày 23/6/2025. Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu vào ngày 17/6/2025, với giá dự toán là 6,931 tỷ đồng. Cuộc đua thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu: Công ty TNHH Đan Vĩ, Công ty TNHH Công trình Cấp thoát nước và Hạ tầng đô thị M.A.T và Công ty TNHH TM XD Việt Long (Công ty Việt Long).

Trích một phần Quyết định số 1810/QĐ-TCT-KHĐT. Nguồn MSC.

Kết quả cuối cùng được phê duyệt tại Quyết định số 1810/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21/8/2025, do ông Trần Quang Minh – Tổng Giám đốc Sawaco ký. Công ty TNHH Đan Vĩ đã được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu với mức giá 6,687 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà thầu M.A.T xếp hạng thứ 2, với giá dự thầu 6,750 tỷ đồng và Công ty Việt Long đã bị loại ngay từ đầu, do hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) không đáp ứng E-HSMT về đánh giá tính hợp lệ.

Đan Vĩ - Việt Long, hai đối thủ nhiều “duyên nợ”

Nhà thầu Việt Long không phải là đối thủ xa lạ với Đan Vĩ, bởi cả hai từng nhiều lần “chạm trán” trong những cuộc đua thầu do Sawaco làm chủ đầu tư.

Một trong những lần cạnh tranh đáng chú ý là gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phát triển mạng lưới cấp nước lề phải kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (từ cầu Chợ Cầu đến cầu Bến Phân), quận Gò Vấp. Gói thầu này có giá dự toán 8,562 tỷ đồng. Kết quả, Công ty TNHH Đan Vĩ chỉ xếp hạng 3 với giá dự thầu 8,430 tỷ đồng, trong khi Việt Long giành chiến thắng với giá trúng 8,328 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2400572379_2503121523, ngày 17/3/2025).

Công ty Đan Vĩ - Việt Long từng tham gia đấu nhiều gói thầu do Sawaco làm chủ đầu tư. Ảnh IT.

Trước đó không lâu, ngày 31/12/2024, hai nhà thầu này cũng từng cạnh tranh tại một gói thầu tương tự: cung cấp vật tư và thi công công trình thuộc dự án Đầu tư lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy trên tuyến ống cấp 3 địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Đợt 2). Tại lần đối đầu này, cục diện đảo ngược: Công ty TNHH Đan Vĩ đã xuất sắc trúng thầu với giá 7,702 tỷ đồng, còn Việt Long lại thất bại do hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm (theo Quyết định số 2921/QĐ-TCT-KHĐT).

Những cuộc cạnh tranh này, nhìn ở góc khác, cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về tính thực chất của thị trường đấu thầu. Việc Đan Vĩ và Việt Long liên tục thay nhau thắng thầu tại các dự án lớn của Sawaco chưa hẳn đã phản ánh một môi trường hoàn toàn minh bạch và cạnh tranh khốc liệt, mà có thể cho thấy sự khép kín giữa một nhóm nhà thầu quen mặt, khi các gói thầu chủ yếu xoay quanh vài cái tên quen thuộc.